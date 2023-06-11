Ці знаки Зодіаку втратять гроші цього літа. Кого чекає "чорна" фінансова діра

Телець

Літо може бути фінансово не найпростішим періодом - можливі затримки в грошових переказах, включно із заробітною платою.

Крім того, в липні може бути складно встояти перед спокусою витратити значну суму на шопінг. Астрологи радять бути обережнішими з великими витратами, щоб уникнути боргів.

Стрілець

Перші два місяці літа пройдуть під гаслом "багато роботи - мало грошей", і до серпня ви прийдете до думки про власний бізнес, хоча б у формі додаткового джерела доходу.

Схоже, це починання може стати успішним, якщо ви підійдете до нього серйозно, розробите бізнес-план і оціните всі ризики.

Козеріг

На жаль, літо не принесе бажаної фінансової стабільності. Не виключено, що на початку року ви зробили невдалий вибір, відмовившись від угоди, ризиковано вклавши гроші або залишивши хорошу роботу.

Наслідки цього рішення переслідуватимуть вас ще деякий час. Замість того щоб шкодувати, краще спрямуйте свою енергію на освіту і творчість. Нові знання та вміння скоро принесуть користь.