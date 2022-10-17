Ці знаки Зодіаку вляпаються у фінансові неприємності: бережіться вже скоро!

Діва

Вам слід приготуватися до несподіваних несприятливих фінансових обставин. Можливо ви десь прогорите або зіллєте бюджет намарно. Можуть бути втрати аварійного характеру.

При цьому вже до кінця тижня ви зможете виправити ситуацію.

Стрілець

Можливі матеріальні збитки внаслідок крадіжки чи аварій, небезпека для дитини чи когось із близьких.

Але ви придбаєте союзників і отримаєте допомогу та підтримку від спонсорів та покровителів.

Козеріг

На тижні буде присутня небезпека та матеріальні збитки. Також можливе затримання та неприємні звістки.

При цьому успіх на вас чекає у роботі, підвищення на посаді, організація власного підприємства.