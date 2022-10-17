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Ці знаки Зодіаку вляпаються у фінансові неприємності: бережіться вже скоро!

Фото: Гороскоп з 17 по 23 жовтня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 17 по 23 жовтня 2022 року розповість про три знаки Зодіаку, яким слід приготуватися до неприємностей цього тижня.

Детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку дала астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Діва

Вам слід приготуватися до несподіваних несприятливих фінансових обставин. Можливо ви десь прогорите або зіллєте бюджет намарно. Можуть бути втрати аварійного характеру.

При цьому вже до кінця тижня ви зможете виправити ситуацію.

Стрілець

Можливі матеріальні збитки внаслідок крадіжки чи аварій, небезпека для дитини чи когось із близьких.

Але ви придбаєте союзників і отримаєте допомогу та підтримку від спонсорів та покровителів.

Козеріг

На тижні буде присутня небезпека та матеріальні збитки. Також можливе затримання та неприємні звістки.

При цьому успіх на вас чекає у роботі, підвищення на посаді, організація власного підприємства.

Також читайте повний прогноз на тиждень для всіх символів Зодіаку.

Крім того ми писали, які знаки Зодіаку - найгірші чоловіки й дружини.

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астрологГороскоп