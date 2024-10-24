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Ці знаки Зодіаку відродяться з попелу вже у п'ятницю. Починається нове життя

Таро-гороскоп на п'ятницю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже цієї п'ятниці, 25 жовтня, представники трьох знаків Зодіаку зможуть позбавитися проблем. Чорна смуга закінчується, все кардинально зміниться.

У яких знаків Зодіаку розпочнеться нове життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Терези

У п'ятницю вас будуть долати спокуси. У якийсь момент вам захочеться все кинути та здатися, відмовитися від мрії або просто знайти хитрий спосіб вирішити всі свої проблеми нечесним вчинком. І вам потрібно усвідомити всю серйозність свого рішення.

Не варто жертвувати своїми мріями. Як тільки ви почнете дивитися своїм страхам у вічі та не боятися проблем - вони зникнуть. Доля дасть вам шанс відродитися, залишивши невдачі у минулому. Головне - пройдіть цю перевірку.

Риби

Ця п'ятниця буде дуже цікавою і навіть доленосною. Вся річ у тому, що ви зможете скинути з себе тягар, який вже давно тягнув вас на дно. Звичайно, це буде непросто, проте ви зможете впоратися з усіма неприємностями та складнощами.

Дозвольте собі почати жити по-новому. Відроджуйтеся з попелу та розправляйте крила. Згадайте, чого ви хотіли в минулому. Можливо, настав час будувати нові плани та підкорювати нові висоти.

Діва

Карти Таро обіцяють вам дуже насичений день. Якоїсь миті вам доведеться сперечатися і навіть доводити свою правоту. І в цьому немає нічого жахливого, стійте на своєму і не дозволяйте комусь впливати на вашу думку.

Не всі будуть згодні з вашими рішеннями, просто прийміть цей факт і не зациклюйтесь на негативі. Нове життя почнеться лише тоді, коли ви дозволите собі робити те, що хочеться вам, а не те, чого вимагають оточуючі.

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