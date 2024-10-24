RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Эти знаки Зодиака возродятся из пепла уже в пятницу. Начинается новая жизнь

Таро-гороскоп на пятницу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже в пятницу, 25 октября, представители трех знаков Зодиака смогут избавиться от проблем. Черная полоса заканчивается, все кардинально изменится.

У каких знаков Зодиака начнется новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Весы

В пятницу вас будут одолевать соблазны. В какой-то момент вам захочется все бросить и сдаться, отказаться от мечты или же просто найти хитрый способ решить все свои проблемы нечестным поступком. И вам нужно осознать всю серьезность своего решения.

Не стоит жертвовать своими мечтами. Как только вы начнете смотреть своим страхам в глаза и не бояться проблем - они исчезнут. Судьба даст вам шанс возродиться, оставив неудачи в прошлом. Главное - пройдите эту проверку.

Рыбы

Эта пятница будет очень интересной и даже судьбоносной. Все дело в том, что вы сможете сбросить с себя груз, который уже давно тянул вас на дно. Конечно, это будет непросто, однако вы сможете справиться со всеми неприятностями и сложностями.

Позвольте себе начать жить по-новому. Возрождайтесь из пепла и расправляйте крылья. Вспомните о том, чего вы хотели в прошлом. Возможно, пора строить новые планы и покорять новые высоты.

Дева

Карты Таро сулят вам очень насыщенный день. В какой-то момент вам придется спорить и даже доказывать свою правоту. И в этом нет ничего ужасного, стойте на своем и не позволяйте кому-то влиять на вашу точку зрения.

Не все будут согласны с вашими решениями, просто примите этот факт и не зацикливайтесь на негативе. Новая жизнь начнется лишь тогда, когда вы позволите себе делать то, что хочется, а не то, что требуют окружающие.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать имя ребенку по гороскопу.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака любят одиночество.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология