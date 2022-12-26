На ці знаки Зодіаку скоро зваляться проблеми і невдачі: хто в списку лузерів

Овен

Астрологи радять вам зарядитися енергією і силами, адже тиждень може виявитися дуже складним і непередбачуваним. Всі сили киньте на ті справи, які потребують максимальної уваги.

Повноцінний відпочинок буде дуже важливим, адже що сильна втома вплине на ваш настрій. Будьте сконцентровані та готові до дій.

Стрілець

Останній тиждень року для Стрільців стане стресовим. І хоча представники цього знаку стійкіші за інших, у них теж є ризик зірватися і перегоріти.

Не перевантажуйте себе, знаходьте час для відпочинку та релаксу. Особливо у середу – найнебезпечніший день тижня для вас. В цей період не варто приймати важливі рішення та робити великі покупки.

Козеріг

На тлі всіх проблем і негараздів Козероги можуть втратити впевненість у собі та стати тривожними. Астрологи радять не дозволяти поганим думкам поглинути вашу голову, бо це призведе до зниження продуктивності та якості життя.

І не шукайте винних у ваших помилках, адже хвилинна слабкість та бажання перекласти хоча б частину провини на іншого може завдати вам шкоди.