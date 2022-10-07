Ці знаки Зодіаку ризикують розірвати стосунки з коханими до кінця тижня: чиї серця можуть розбитися

Гороскоп на жовтень 2022 року виокремлює три знаки Зодіаку, у яких підвищується ризик пережити серйозний розлад у стосунках зі своїми другими половинками найближчими днями, зокрема - період випробувань у сфері кохання триватиме до дня повні цієї неділі, 9 числа.

Овни

Ця повня, 9 жовтня, буде несприятливою для представників цих знаків Зодіаку. Овни більше не захочуть рухатись далі у своїх стосунках. Найближчі вихідні будуть для них вельми важкими, бо вони можуть пережити розлуку з партнером.

Овнам буде важко приймати раціональні рішення і частіше вони будуть більш імпульсивними. Представники цього зодіакального кола не зможуть висловити свої почуття у стосунках і волітимуть припинити їх, щоб уникнути конфліктів.

Раки

Повінь в Овні буде дуже складним для Раків у сфері особистих стосунків - представникам цього знака буде складно висловити партнеру свої емоції та почуття. Така поведінка може призвести до розриву, оскільки вони будуть почуватися приголомшеними через неможливість передати все те, що на серці.

У цьому новому циклі Раки в першу чергу думатимуть про себе та свої особисті проекти. Таке ставлення може не сподобатися їхньому/їхній партнеру/партнерці, значно поранити їхні почуття. В результаті можуть виникнути серйозні проблеми зі спілкуванням.

Леви

Наприкінці тижня Левам доведеться непросто через повний місяць в Овні 9 жовтня. Представникам цього знаку Вогню буде важко налагодити стосунки з партнером/партнеркою, і вони більше не відчуватимуть сильного бажання намагатися це робити й надалі.

Леви захочуть повернути собі свободу, щоб більше не почуватися пригніченими певними заборонами. Цей період підштовхне їх поставити собі нові питання та піти новим шляхом для свого майбутнього в особистій сфері.