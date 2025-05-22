Ці знаки Зодіаку отримають все: від романтики до грошей

Гороскоп на 23 травня 2025 року обіцяє особливий успіх кільком знакам Зодіаку. Вони зможуть привернути у життя удачу та достаток. А на деяких чекає творчий спалах та романтичний драйв.

Кому та в яких сферах пощастить, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Овен

Всесвіт розпалює творчі інстинкти та емоційний драйв. Довіртеся своїм інстинктам та йдіть за покликом серця.

Ваша пристрасть буде на піку. Ви можете наважитися на реалізацію творчого проєкту або піддатися романтичному зв'язку.

Терези

Доля змусить вас проаналізувати свої зв'язки, але цього разу без рожевих окулярів. Енергія дня спонукатиме вас проявитися у взаєминах без страху порушити мир.

Якщо ви відчуваєте, що щось почало виснажувати вас, - це сигнал до змін в стосунках. Ви також можете відчути потребу дарувати радість іншим. Чудова можливість зробити добро.

Козоріг

Ваш добробут проявиться у здатності попіклуватися про свій внутрішній стан. Подбайте про свої емоції, старі образи та шаблони, які заважають жити на повну.

Не обов'язково мати відповіді на всі питання. Головне - приділити час собі та розслабитися. Ви будете здивовані осяянням, яке прийде.

Риби

Ваша увага буде зосереджена на грошах, але не в поверхневому сенсі, а в глибоко емоційному. Подумайте про те, як ви заробляєте, на що витрачаєте і чи відображає це те, ким ви є.

Можливо, доля подарує шанс робити щось значуще і при цьому заробляти великі гроші. Будьте відкриті до нових можливостей.