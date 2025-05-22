Эти знаки Зодиака получат все: от романтики до денег

Гороскоп на 23 мая 2025 года обещает особый успех нескольким знакам Зодиака. Они смогут привлечь в жизнь удачу и достаток. А некоторых ждет творческая вспышка и романтический драйв.

Кому и в каких сферах повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овен

Вселенная разжигает творческие инстинкты и эмоциональный драйв. Доверьтесь своим инстинктам и следуйте зову сердца.

Ваша страсть будет на пике. Вы можете решиться на реализацию творческого проекта или поддаться романтической связи.

Весы

Судьба заставит вас проанализировать свои связи, но на этот раз без розовых очков. Энергия дня будет побуждать вас проявиться во взаимоотношениях без страха нарушить мир.

Если вы чувствуете, что что-то начало истощать вас, - это сигнал к изменениям в отношениях. Вы также можете почувствовать потребность дарить радость другим. Отличная возможность сделать добро.

Козерог

Ваше благополучие проявится в способности позаботиться о своем внутреннем состоянии. Позаботьтесь о своих эмоциях, старых обидах и шаблонах, которые мешают жить на полную.

Не обязательно иметь ответы на все вопросы. Главное - уделить время себе и расслабиться. Вы будете удивлены озарением, которое придет.

Рыбы

Ваше внимание будет сосредоточено на деньгах, но не в поверхностном смысле, а в глубоко эмоциональном. Подумайте о том, как вы зарабатываете, на что тратите и отражает ли это то, кем вы являетесь.

Возможно, судьба подарит шанс делать что-то значимое и при этом зарабатывать большие деньги. Будьте открыты к новым возможностям.