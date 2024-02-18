Ці знаки Зодіаку отримають шанс усе змінити. Новий тиждень стане кінцем "чорної смуги"

Новий тиждень (з 19 по 25 лютого) приємно здивує представників чотирьох знаків Зодіаку. Вони отримають шанс змінити своє життя та забути про поганий період. "Чорна смуга" закінчиться.

Кому пощастить вже з понеділка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Slovofraza .

Телець

Цей тиждень дасть вам можливість розкритися у чомусь новому. В один момент усе зміниться, ви отримаєте шанс забути про усе погане та викреслити з власної історії усі негативні моменти. Кінець "чорної смуги", дасть вам бажання рухатися далі та зривати з неба зірки.

Рак

З понеділка вам варто навчитися вибудовувати кордони. Не дозволяйте комусь втручатися у ваше життя та змінювати хід ваших думок. Якщо ви зможете знайти людину, яка дійсно прислухається до ваших бажань, то саме вона допоможе усе змінити. Втім, ви впораєтеся і самотужки, доля підкине вам можливість почати усе з чистого аркуша.

Скорпіон

На вас чекає неймовірний тиждень. Ви зрозумієте, що більшість проблем можна легко вирішити, якщо докласти мінімум зусиль. Прислухайтеся до інтуїції та дійте. "Чорна смуга" закінчиться, настав час почати нову сторінку вашого життя, наповніть її радісними моментами.

Терези

Ви можете опинитися на роздоріжжі. Але ніхто не зробить за вас вибір, усе у ваших руках. У пошуку щастя та гармонії вам варто вірити у свої сили та будувати міцні стосунки з людьми навколо вас. Ви зможете зустріти справжніх друзів, поруч із якими ви почнете нове життя.