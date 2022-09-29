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Ці знаки Зодіаку ось-ось відчують кардинальні зміни у своєму житті

Фото: Гороскоп 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останні дні вересня розповість про три знаки Зодіаку, які можуть чекати несподівані зміни в житті.

Про це пише SantePlus.

Телець

Кохання з великої літери, ймовірно, змінить життя Тельців. Паралельно з ретроградним Меркурієм (з 9 вересня по 4 жовтня). Адже, Телець може відчути конфлікт всередині себе між бажанням особистого та професійного зростання та страхом змін, який характеризується стриманістю та стабільністю. Хто не ризикує той не п'є шампанського, як то кажуть.

Частіше за все вплив Меркурія знаходить відклик у Тельців, тому слід ретельно обдумати усі вірогідності, аби додати впевненості або застерегти від невдачі.

Леви

Для Левів доля приготувала трамплін, який спочатку буде здаватися станом зневіри та депресії. Проте завдяки сильним вольовим якостям ви зрозумієте, що усі сумніви є лише доказом вашої людяності.

Під час "підвішаного" стану зверніть свою увагу на близьких, вони нагадають вам чого слід намагатися досягти та за що вони вами пишаються. Звісно, ви зможете опанувати сумніви й власноруч, для цього слід дисциплінувати себе та віддавати перевагу "сухим" фактам.

Риба

Серед усіх перерахованих знаків зодіаку, саме Рибам слід готуватися до змін у любовному житті. Вірогідність несподіваних любовних перипетій та кардинальних змін вже "літає" у повітрі. Романтика та кохання захочуть заполонити ваш час, й навряд ви не займете їх час у відповідь.

Серед іншого щасливе особисте життя подарує успіхи у роботі та інших починаннях. Цей період життя чудово підходить для початку з нової сторінки, адже відносини побудовані на щирих емоціях зазвичай мають міцний фундамент.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку на роду написано бути мільйонерами.

Також читайте, які знаки Зодіаку вважаються найзлішими.

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