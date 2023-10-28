Ці знаки Зодіаку наздожене бумеранг долі: не чекайте на порятунок

Телець

Невирішені проблеми з минулого наздоженуть вас у листопаді. Настав час упоратися з усіма складнощами, які ви намагалися відкладати у довгу скриньку. Ви довго тікали від неприємностей, але тепер сховатися від них не вдасться.

Не піддавайтеся спокусам і не намагайтеся хитрувати. Залишіть у минулому всі свої слабкості. Якщо ви переборете свою безвідповідальність, то легко вирішите усі свої біди. Не втрачайте холоднокровність і будьте впевнені у власних силах.

Лев

Леви ризикують наступити на ті ж самі граблі, які принесли їм чимало проблем у минулому. Ви ніби ходите по колу, знову і знову повторюючи одні й ті самі помилки. У листопаді у вас з'явиться можливість розірвати це порочне коло.

Вірте у себе і навчіться визнавати помилки. Самоаналіз допоможе вам згадати ситуації, у яких ви звернули не туди. Не бійтеся, навіть якщо вас і наздожене бумеранг, то ви впораєтеся з цим ударом.

Козоріг

У листопаді вам варто приділити увагу кожному тривожному дзвіночку. Доля попереджає вас про щось серйозне. Нові події, які увірвуться у ваше життя, будуть безпосередньо пов'язані з минулим. Ймовірно, вам варто проаналізувати вчинки та зрозуміти, де ви помилились.

Зосередьтеся на своєму майбутньому. Не варто зациклюватись на негативному досвіді, який вам довелося пережити. Нехай бумеранг долі, який повернеться до вас цього місяця, подарує вам цінний урок, а не низку неприємностей.