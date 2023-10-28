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Эти знаки Зодиака настигнет бумеранг судьбы: пощады не ждите

Узнайте, кому гороскоп на ноябрь сулит проблемы (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Хелен Феникс составила гороскоп на ноябрь и рассказала, что представители трех знаков Зодиака будут расплачиваться за ошибки прошлого. Их настигнет бумеранг судьбы.

Кому придется пожинать плоды ошибок прошлого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

Нерешенные проблемы из прошлого настигнут вас в ноябре. Пришло время справиться со всеми сложностями, которые вы старались откладывать в долгий ящик. Вы долго убегали от неприятностей, но теперь спрятаться от них не получится.

Не поддавайтесь соблазнам и не старайтесь хитрить. Оставьте в прошлом все свои слабости. Если вы переборете свою безответственность, то легко решите все свои беды. Не теряйте хладнокровие и будьте уверенны в собственных силах.

Лев

Львы рискуют наступить на те же грабли, которые принесли им немало проблем  в прошлом. Вы словно ходите по кругу, снова и снова повторяя одни и те же ошибки. В ноябре у вас появится возможность наконец-то разорвать этот порочный круг.

Верьте в себя и научитесь признавать ошибки. Самоанализ поможет вам вспомнить ситуации, в которых вы свернули не туда. Не бойтесь, даже если вас и настигнет бумеранг, то вы справитесь с этим ударом.

Козерог

В ноябре вам стоит уделить внимания каждому тревожному звоночку. Судьба предупреждает вас о чем-то серьезном. Новые события, которые ворвутся в вашу жизнь, будут напрямую связаны с прошлым. Вероятно, вам стоит проанализировать поступки и понять, где вы ошиблись.

Сосредоточьтесь на своем будущем. Не стоит зацикливаться на негативном опыте, который вам пришлось пережить. Пусть бумеранг судьбы, который вернется к вам в этом месяце, подарит вам ценный урок, а не череду неприятностей.

Напомним, ранее стало известно, что сулит гороскоп на 5 лет каждому знаку Зодиака.

Также мы рассказывали, что огромное счастье свалится прямо на голову трех знаков Зодиака.

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