UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці знаки Зодіаку можуть повернутися до колишніх уже у Новому році

Хто знайде щастя у минулому (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У Новому році представники чотирьох знаків Зодіаку можуть поновити стосунки з колишніми. Хтось вирішить залишити образи в минулому і почати все спочатку, а когось будуть долати сумніви.

Хто може зійтися з колишнім у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrofame.

Рак

Ймовірно, вас здолає ностальгія. У Новому році ви можете зрозуміти, що хочете повернути у своє життя людину з минулого, яка викликала у вас справжню бурю емоцій. Вас манить спокуса спробувати все повернути. І вирішувати лише вам, чи стане це бажання початком нової історії з уже відомими персонажами.

Скорпіон

На вас чекають любовні пригоди, у Новому році доля може привести вас до ідеї возз'єднання з колишнім партнером. І можливість розпалити полум'я, яке в минулому палахкотіло з величезною силою, вас зацікавить. І якщо ви готові знову пірнути в цей вир, обов'язково відпустіть всі образи.

Козеріг

У пошуку балансу і стабільності ви знайдете любов і зможете залікувати душевні рани. І велика ймовірність того, що в цьому вам допоможе людина з минулого. Ви заслуговуєте на щастя, а тому дійте, якщо дійсно цього хочете.

Риби

У Новому році ви можете зустріти людину, яка у минулому вас образила. Ймовірно, вона захоче вибачитись та отримати ще один шанс. І тільки ви зможете вирішити, як правильно вчинити. Слухайте своє серце та не бійтеся своїх бажань.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп