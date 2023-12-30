Ці знаки Зодіаку можуть повернутися до колишніх уже у Новому році

Рак

Ймовірно, вас здолає ностальгія. У Новому році ви можете зрозуміти, що хочете повернути у своє життя людину з минулого, яка викликала у вас справжню бурю емоцій. Вас манить спокуса спробувати все повернути. І вирішувати лише вам, чи стане це бажання початком нової історії з уже відомими персонажами.

Скорпіон

На вас чекають любовні пригоди, у Новому році доля може привести вас до ідеї возз'єднання з колишнім партнером. І можливість розпалити полум'я, яке в минулому палахкотіло з величезною силою, вас зацікавить. І якщо ви готові знову пірнути в цей вир, обов'язково відпустіть всі образи.

Козеріг

У пошуку балансу і стабільності ви знайдете любов і зможете залікувати душевні рани. І велика ймовірність того, що в цьому вам допоможе людина з минулого. Ви заслуговуєте на щастя, а тому дійте, якщо дійсно цього хочете.

Риби

У Новому році ви можете зустріти людину, яка у минулому вас образила. Ймовірно, вона захоче вибачитись та отримати ще один шанс. І тільки ви зможете вирішити, як правильно вчинити. Слухайте своє серце та не бійтеся своїх бажань.