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Эти знаки Зодиака могут вернуться к бывшим уже в Новом году

Кто найдет счастье в прошлом (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В Новом году представители четырех знаков Зодиака могут возобновить отношения с бывшими. Кто-то решит оставить обиды в прошлом и начать все с начала, а кого-то будут одолевать сомнения.

Кто может сойтись с бывшим в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Рак

Вероятно, вас одолеет ностальгия. В Новом году вы можете понять, что хотите вернуть в свою жизнь человека из прошлого, который вызывал у вас настоящую бурю эмоций. Вас манит соблазн попробовать все вернуть. И решать только вам, станет ли это желание началом новой истории с уже известными персонажами.

Скорпион

Вас ждут любовные приключения, в Новом году судьба может привести вас к идее воссоединения с бывшим партнером. И возможность разжечь пламя, которое в прошлом полыхало с огромной силой, вас заинтересует. И если вы готовы снова нырнуть в этот омут, обязательно отпустите все обиды.

Козерог

В поиске баланса и стабильности вы обретете любовь и сможете залечить душевные раны. И велика вероятность того, что в этом вам поможет человек из прошлого. Вы заслуживаете счастья, а потому действуйте, если действительно этого хотите.

Рыбы

В Новом году вы можете встретить человека, который в прошлом вас обидел. Вероятно, он захочет извиниться и получить еще один шанс. И только вы сможете решить, как правильно поступить. Слушайте свое сердце и не бойтесь своих желаний.

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