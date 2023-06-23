На ці знаки Зодіаку в липні зваляться великі гроші

Овен

Овни незабаром закінчать роботу над важливим проектом. Якщо вони зроблять це добре, то керівництво зверне на них увагу та підвищить не тільки на посаді, але й матеріально заохотить працювати ще краще.

Також астрологи кажуть, що у вашому житті з'являться інші цікаві способи підвищити фінансове становище. Головне - вчасно помічати знаки, які вам дає доля, і не упускати шанси.

Козеріг

Представників цього зодіакального сузір'я так само чекає раптова удача у матеріальній сфері.

Астрологи кажуть, що представники знаку швидше за все дізнаються, що є одним із претендентів на чиюсь спадщину або можуть отримати дорогий подарунок від когось, від кого зовсім не очікуєте.