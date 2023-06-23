RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На эти знаки Зодиака в июле свалятся большие деньги

Гороскоп на июль 2023 года (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о двух знаках Зодиака, для которых июль 2023 года станет очень счастливым месяцем. Астрологи говорят, что представителям этих созвездий очень повезет в сфере материального.

Об этом пишет Meta.

Овен

Овны скоро закончат работу над важным проектом. Если они сделают это хорошо, руководство обратит на них внимание и повысит не только в должности, но и материально поощрит работать еще лучше.

Также астрологи говорят, что в вашей жизни появятся другие интересные способы повысить финансовое положение. Главное - вовремя замечать знаки, которые вам дает судьба, и не упускать шансы.

Козерог

Представителей этого зодиакального созвездия также ожидает внезапная удача в материальной сфере.

Астрологи говорят, что представители знака скорее всего узнают, что являются одним из претендентов на чье-то наследство или могут получить дорогой подарок от кого-то, от кого совсем не ожидаете.

Раньше мы писали, каких женщин по знаку Зодиака считают самыми невыносимыми свекровями.

Также узнаете, о каких знаках Зодиака говорят, что они любимцы судьбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскопастрология