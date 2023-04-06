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Ці знаки Зодіаку у квітні зможуть повернути втрачене: не виключено "танців на граблях"

Ці знаки Зодіаку відновлять стосунки з колишніми партнерами (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на квітень 2023 говорить про те, що деякі представники зодіакального сузір'я зможуть повернути те, що було давно втрачено. І в цьому випадку йдеться про особисті стосунки та близьких людей.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які можуть у середині весни відновити стосунки зі своїми колишніми. Про це пише Meta.

Овен

У вас є всі шанси випадково зустрітися зі своїм минулим коханням. І між вами відразу ж спалахне іскра - саме та сама, яка була у найкращі ваші моменти. Розійтися знову в різні боки та утриматися від спілкування буде дуже складно.

З одного боку, така ситуація зробить вас знову щасливими, а з іншого – вона викличе у вас неоднозначні почуття та страхи. Ви переживатимете, що знову не зійдетесь у тих питаннях, через які розлучилися з партнером минулого разу.

Скорпіон

Представники цього знаку самі шукатимуть зустрічей із колишнім партнером, тому що почуття зовсім ще не охолонули. Доля буде прихильна до Скорпіона й у квітні здійснити задумане вдасться.

Ваш партнер буде готовий відновити стосунки, якщо відчує, що ви справді вже змінилися. А якщо Скорпіони так і не зробили висновків, то їм варто триматися подалі від своїх колишніх.

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