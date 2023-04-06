Эти знаки Зодиака в апреле смогут вернуть потерянное: не исключены "танцы на граблях"

Овен

У вас есть все шансы случайно встретиться со своей прошлой любовью. И между вами сразу же вспыхнет искра - именно та самая, которая была в самые лучшие ваши моменты. Разойтись снова в разные стороны и удержаться от общения будет очень сложно.

С одной стороны, такая ситуация сделает вас снова счастливыми, а с другой - она вызовет у вас неоднозначные чувства и страхи. Вы будете переживать, что снова не сойдетесь в тех вопросах, из-за которых расстались с партнером в прошлый раз.

Скорпион

Представители этого знака сами будут искать встреч с бывшим партнером, так чувства совсем еще не остыли. Судьба будет благосклонна к Скорпион и в апреле осуществить задуманное получится.

Ваш партнер будет готов возобновить отношения, если почувствует, что вы действительно уже изменились. А если Скорпионы так и не сделали выводы, то им стоит держаться подальше от своих бывших.