RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти знаки Зодиака в апреле смогут вернуть потерянное: не исключены "танцы на граблях"

Эти знаки Зодиака возобновят отношения с бывшими партнерами (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на апрель 2023 года говорит о том, что некоторые представители зодиакального созвездия смогут вернуть то, что было давно утрачено. И в данном случае, речь идет о личных отношениях и близких людях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут в середине весны восстановить отношения со своими бывшими. Об этом пишет Meta.

Овен

У вас есть все шансы случайно встретиться со своей прошлой любовью. И между вами сразу же вспыхнет искра - именно та самая, которая была в самые лучшие ваши моменты. Разойтись снова в разные стороны и удержаться от общения будет очень сложно.

С одной стороны, такая ситуация сделает вас снова счастливыми, а с другой - она вызовет у вас неоднозначные чувства и страхи. Вы будете переживать, что снова не сойдетесь в тех вопросах, из-за которых расстались с партнером в прошлый раз.

Скорпион

Представители этого знака сами будут искать встреч с бывшим партнером, так чувства совсем еще не остыли. Судьба будет благосклонна к Скорпион и в апреле осуществить задуманное получится.

Ваш партнер будет готов возобновить отношения, если почувствует, что вы действительно уже изменились. А если Скорпионы так и не сделали выводы, то им стоит держаться подальше от своих бывших.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака важные изменения в жизни принесет Полнолуние.

А также мы рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака лето 2023 станет самым счастливым периодом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака