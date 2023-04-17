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На ці знаки Зодіаку чекають кардинальні зміни: все може статися сьогодні-завтра

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким неймовірно сильно пощастить в період з 17 по 23 квітня. У їхнє життя можуть увірватися кардинальні зміни, що перевернуть все з ніг на голову.

Хто ці щасливчики зодіакального кола - в матеріалі Styler далі.

Телець (21 квітня - 21 травня)

Цей тиждень буде для Тельців легким і позитивним, адже багато питань вирішаться самі собою, без особливих зусиль. А деякі завдання просто втратять свою актуальність.

Період з 17 по 23 квітня відмінний для нових знайомств, у тому числі романтичних. Чудовими днями стануть вівторок та неділя.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Найуспішнішими днями цього тижня для Стрільців стануть середа та четвер - очікується безліч динамічних та позитивних днів. Енергетика зашкалюватиме і варто її розподілити з розумом.

Астрологи радять контролювати свої амбіції, а ще краще - заручитися надійною підтримкою.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Для представників знаку весь тиждень буде дуже сприятливим у романтичному плані. Це стосується як можливості нових знайомств, так і покращення стосунків, які є вже зараз - є шанс досягти нового рівня довіри та близькості.

З понеділка по середу вам радять займатися важливими справами, але реально оцінювати свої сили.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку дуже сильно пощастить навесні 2023.

Також читайте про 5 пар знаків Зодіаку, які можуть створити міцні і щасливі сім'ї.

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