Эти знаки Зодиака ждут кардинальные перемены: все может произойти сегодня-завтра

Телец (21 апреля - 21 мая)

Эта неделя будет для Тельцов легкой и положительной, ведь многие вопросы решатся сами собой, без особого труда. А некоторые задачи просто потеряют свою актуальность.

Период с 17 по 23 апреля отличный для новых знакомств, в том числе романтических. Прекрасными днями станут вторник и воскресенье.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Успешными днями этой недели для Стрельцов станут среда и четверг - ожидается множество динамичных и положительных дней. Энергетика будет зашкаливать и следует ее распределить с умом.

Астрологи советуют контролировать свои амбиции, а еще лучше - заручиться надежной поддержкой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Для представителей знака вся неделя будет очень благоприятной в романтическом плане. Это касается как возможности новых знакомств, так и улучшения уже существующих отношений - есть шанс достичь нового уровня доверия и близости.

С понедельника по среду вам рекомендуют заниматься важными делами, но реально оценивать свои силы.