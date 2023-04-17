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Эти знаки Зодиака ждут кардинальные перемены: все может произойти сегодня-завтра

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым невероятно сильно повезет в период с 17 по 23 апреля. В их жизнь могут ворваться кардинальные перемены, которые перевернут все с ног на голову.

Кто эти счастливчики зодиакального круга - в материале Styler дальше.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Эта неделя будет для Тельцов легкой и положительной, ведь многие вопросы решатся сами собой, без особого труда. А некоторые задачи просто потеряют свою актуальность.

Период с 17 по 23 апреля отличный для новых знакомств, в том числе романтических. Прекрасными днями станут вторник и воскресенье.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Успешными днями этой недели для Стрельцов станут среда и четверг - ожидается множество динамичных и положительных дней. Энергетика будет зашкаливать и следует ее распределить с умом.

Астрологи советуют контролировать свои амбиции, а еще лучше - заручиться надежной поддержкой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Для представителей знака вся неделя будет очень благоприятной в романтическом плане. Это касается как возможности новых знакомств, так и улучшения уже существующих отношений - есть шанс достичь нового уровня доверия и близости.

С понедельника по среду вам рекомендуют заниматься важными делами, но реально оценивать свои силы.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака очень сильно повезет весной 2023 года.

Также читайте о 5 парах знаков Зодиака, которые могут создать крепкие и счастливые семьи.

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