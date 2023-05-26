Ці знаки Зодіаку абсолютно несумісні один з одним: 5 приречених пар

Гороскоп розповість про п'ять пар знаків Зодіаку, стосунки яких абсолютно приречені на провал. Астрологи вважають, що особливості характеру кожного з них завадять збудувати успішне партнерство.
Яким знакам Зодіаку навіть не варто починати стосунки, дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
У цій парі Водолія буде дратувати те, що Леви завжди хочуть перебувати в центрі уваги. Конкуренція між партнерами і ревнощі можуть стати руйнівними для стосунків.
Близнюки і Стрілець можуть створити ідеальну пару, якщо змінять свої звички. Наприклад, Стрільці вважають себе найрозумнішими, а Близнюки люблять пліткувати. Якщо їм вдасться відмовитися від цього, то розставання їм не загрожує.
Союз цих людей може проіснувати дуже довго, якщо Козеріг буде проявляти свою внутрішню силу, бо Раки по своїй натурі більш чутливі і м'які. В іншому випадку м'якість Раків почне дратувати Козерогів, а Раків ображатиме холодність Козерогів.
Овен завжди випромінює потужний потік енергії. Для нього важливо бути в темпі, щоб все встигнути. А ось Терези довго коливаються, вони часто нерішучі. І тут неминуче виникає конфлікт інтересів.
Тельці цінують домашній затишок і романтику, а Скорпіони готові все спопелити на своєму шляху. Один з них дуже активний, а інший вважає за краще сидіти вдома. Пристрасному Скорпіону часто не подобається пасивність Тельця.
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