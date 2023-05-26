Эти знаки Зодиака совершенно несовместимы друг с другом: 5 обреченных пар

Лев и Водолей

В этой паре Водолея будет раздражать то, что Львы всегда хотят находиться в центре внимания. Конкуренция между партнерами и ревность может стать разрушительной для отношений.

Близнецы и Стрелец

Близнецы и Стрелец могут создать идеальную пару, если изменят свои привычки. Например, Стрельцы считают себя самыми умными, а Близнецы любят сплетничать. Если им удастся отказаться от этого, расставание им не грозит.

Рак и Козерог

Союз этих людей может просуществовать очень долго, если Козерог будет проявлять свою внутреннюю силу, потому что Раки по своей натуре более чувствительны и мягки. В противном случае мягкость Раков начнет раздражать Козерогов, а Раков будет оскорблять холодность Козерогов.

Овен и Весы

Овен всегда излучает мощный поток энергии. Для него важно быть в темпе, чтобы все успеть. А вот Весы долго колеблются, они часто нерешительны. В этом случае неизбежно возникает конфликт интересов.

Телец и Скорпион

Тельцы ценят домашний уют и романтику, а Скорпионы готовы все испепелить на своем пути. Один из них очень активен, а другой предпочитает сидеть дома. Страстному Скорпиону часто не нравится пассивность Тельца.