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Эти знаки Зодиака совершенно несовместимы друг с другом: 5 обреченных пар

Какие знаки Зодиака совершенно несовместимы друг с другом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о пяти парах знаков Зодиака, отношения которых абсолютно обречены на провал. Астрологи считают, что особенности характера каждого из них помешают выстроить успешное партнерство.

Каким знакам Зодиака даже не стоит начинать отношения, узнайте из материала Styler дальше.

Лев и Водолей

В этой паре Водолея будет раздражать то, что Львы всегда хотят находиться в центре внимания. Конкуренция между партнерами и ревность может стать разрушительной для отношений.

Близнецы и Стрелец

Близнецы и Стрелец могут создать идеальную пару, если изменят свои привычки. Например, Стрельцы считают себя самыми умными, а Близнецы любят сплетничать. Если им удастся отказаться от этого, расставание им не грозит.

Рак и Козерог

Союз этих людей может просуществовать очень долго, если Козерог будет проявлять свою внутреннюю силу, потому что Раки по своей натуре более чувствительны и мягки. В противном случае мягкость Раков начнет раздражать Козерогов, а Раков будет оскорблять холодность Козерогов.

Овен и Весы

Овен всегда излучает мощный поток энергии. Для него важно быть в темпе, чтобы все успеть. А вот Весы долго колеблются, они часто нерешительны. В этом случае неизбежно возникает конфликт интересов.

Телец и Скорпион

Тельцы ценят домашний уют и романтику, а Скорпионы готовы все испепелить на своем пути. Один из них очень активен, а другой предпочитает сидеть дома. Страстному Скорпиону часто не нравится пассивность Тельца.

Ранее мы писали о пятерке знаков Зодиака, которые успеют стать счастливыми к началу лета.

Кроме того, читайте, каким знакам Зодиака повезет в июне 2023.

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