Ці зірки виросли без батька, але усе одно досягли успіху

KOLA

Співачка виришила не розкривати деталей свого дитинства. Вона не розповідала, ким був її батько, але нещодавно випустила іронічну пісню "Salut papa". В ній вона дала зрозуміти, що тата в її житті не було.

"Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті, батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп", - коментувала свій трек співачка.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Андрій Данилко

Співак, який виступає в образі Вєрки Сердючки, прожив із батьком дуже мало. Тато артиста помер, коли йому було сім років.

До цього батько Данилка багато пив та ображав його маму. Втім, співак зазначав, що не тримає образ на тата.

Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Артем Пивоваров

Батько артиста пішов з родини, коли йому було усього три місяці. Співак зовсім нічого не пам'ятає про тата, хоча у дитинстві хотів його побачити. Нині Пивоваров не знає, де його родич.

"Я пам'ятаю, були якісь фотографії у мами. В дитинстві вона мені їх показувала, розповідала все, але чомусь не закарбувався мені в пам'яті його образ", - розповідав співак.

Пивоваров (фото instagram.com/pivovarovmusic)

Позитив

Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) зростав без батька не завжди. До 15 років тато був присутнім у його житті. Але потім чоловік просто пішов з родини.

За словами Позитива, батько не став для нього прикладом. Він наслідує ідеали та принципи, про які йому розповідали дідусі. Батько так і не спробував напряму зв'язатися з сином, тому з 15 років Позитив живе без нього.

Позитив (скріншот)

Alekseev

Артист Микита Алєксєєв взагалі ніколи не бачив свого батька. Чоловік вимагав, аби мати співака зробила аборт. А коли вона відмовилася, він від неї пішов. Сам Микита не намагався познайомитися з татом, адже той від нього відмовився.

"Я не знаю свого батька. Він не хотів дитини, відмовився від мене ще до мого народження", - розповідав Алєксєєв.

Alekseev (фото: instagram.com/alekseev_officiel)