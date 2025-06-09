Ці зіпсує усе враження від інтер'єру: де в домі не варто вішати дзеркало

Дзеркала - це не лише стильний елемент декору, а й спосіб візуально розширити простір і покращити освітлення в кімнаті. Проте існують місця, де їх краще не розміщувати, щоб уникнути негативного впливу на атмосферу дому і власне самопочуття.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість основних місць, де не рекомендується вішати дзеркала, а також поясняє, чому це важливо.

Не напроти дверей і вікон

Не варто вішати дзеркало прямо навпроти вхідних дверей або великих вікон. За феншуй, такі дзеркала можуть "випускати" позитивну енергію з дому, через що добробут і успіх ніби "втікають".

Краще розміщувати дзеркала збоку від дверей або у місцях, де вони не створюють прямих віддзеркалень входу. Також варто уникати дзеркал навпроти яскравого сонячного світла, щоб уникнути дискомфорту від відблисків.

Не біля плити на кухні

Дзеркало на кухні може виглядати стильно, але його не варто вішати поблизу плити або напроти неї. Існує повір’я, що таке розташування відбирає у господині багато сил і сприяє енергетичній втомі.

Ідеальне місце для дзеркала на кухні - навпроти обіднього столу, де збирається вся родина. В такому положенні дзеркало підсилює атмосферу гармонії та достатку. Враховуйте ці правила при плануванні кухонного простору.

Не в спальні

У спальні дзеркала не рекомендується розміщувати через їх езотеричне значення як порталів між світами. Вважається, що дзеркало може порушувати спокій сну і викликати неприємності.

Особливо небажано, щоб людина відображалася в дзеркалі під час сну. Дзеркала над ліжком можуть порушувати гармонію стосунків, особливо в нових парах. Крім того, великі дзеркала над ліжком становлять небезпеку у разі падіння.

Якщо і ставити дзеркало у спальні, то щоб у ньому не відображалася спляча людина (фото: Freepik.com)

Не над каміном або на високих стінах

Вішати дзеркало над високим каміном або близько до стелі - не найкраща ідея. Таке дзеркало відображатиме переважно стелю, що виглядає непривабливо і не виконує свою функцію візуального розширення простору.

Оптимальна висота розміщення дзеркала - на рівні очей або трохи вище. Правильне розташування допоможе зробити кімнату світлішою і просторішою. Враховуйте це, плануючи інтер’єр з каміном.

Не навпроти безладу

Дзеркало не варто вішати навпроти місць, де накопичується безлад: це може посилювати відчуття хаосу. Наприклад, не варто розміщувати дзеркало напроти пральної машини або місця з накопиченою брудною білизною.

Дзеркало відображає те, що перед ним, тому воно "подвоює" непорядок. Для збереження чистоти і гармонії підтримуйте порядок у зоні, де знаходиться дзеркало. Це допоможе створити більш спокійну та приємну атмосферу.

Не на стелі та у небезпечних місцях

Вішати дзеркало на стелю - не рекомендується через ризики для безпеки і дискомфорт. Дзеркало над головою може викликати відчуття тривоги і навіть головокружіння.

Крім того, дзеркала - це досить важкі предмети, і їх падіння може бути травматичним. Краще уникати встановлення дзеркал у місцях, де їх падіння може бути особливо небезпечним.