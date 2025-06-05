Ці 5 речей у спальні потрібно оновлювати щороку: коли ви робили це в останній раз?

У кожній спальні є п’ять речей, які варто регулярно оновлювати або доглядати, щоб спальня залишалася комфортною і безпечною. Навіть невеликі зміни можуть значно покращити якість сну та самопочуття.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що це за речі і як правильно за ними доглядати.

Штори

Штори зазвичай перуть двічі на рік під час генерального прибирання. Однак, якщо вікна виходять на жваву вулицю, їх слід прати частіше - приблизно раз на 3-4 місяці. Після прання важливо пропарити штори, щоб знищити бактерії та віруси.

Найзручніше це робити компактним ручним відпарювачем, який швидко і ефективно освіжить тканину. Регулярний догляд за шторами допоможе зберегти чистоту повітря в кімнаті.

Подушки та ковдри

Подушки з часом накопичують частинки шкіри, пил, бруд і шкідливі мікроорганізми. Тому їх рекомендують замінювати кожні 2-3 роки, незалежно від зовнішнього стану. Термін служби ковдр трохи довший - від 5 до 10 років, але і їх варто періодично оновлювати.

Постільні речі потрібно прати мінімум двічі на рік, особливо це стосується виробів з пуху чи пера, де активно розмножуються пилові кліщі. Чисті та свіжі подушки й ковдри допоможуть уникнути алергій і покращать якість сну.

Матрац

Матрац потребує регулярного догляду: при кожній зміні постільної білизни його слід пилососити, а раз на рік проводити професійну чистку. Також важливо перевертати матрац кожні 2-3 місяці, щоб він зношувався рівномірно і служив довше.

Правильний догляд за матрацом допомагає уникнути скупчення пилових кліщів і бактерій, а також зберігає його комфорт. Якісний матрац - запорука здорового сну і гарного самопочуття. Не забувайте приділяти йому достатньо уваги.

Регулярне прибирання у спальні потребує знань про властивості кожного предмету (фото: Freepik.com)

Килим

Килими збирають пил і бруд, що з однієї сторони добре - частинки пилу не літають в повітрі, але з іншої - килими потрібно регулярно чистити. Рекомендовано проводити вологе прибирання не рідше одного разу на три місяці, а пилососити килим хоча б двічі на тиждень.

Часте і ретельне чищення килима допомагає зберегти чистоту в спальні і покращує якість повітря. Крім того, чистий килим створює затишок і підвищує комфортність приміщення. Не забувайте дбати про килим так само, як і про інші речі у вашій спальні.

Узголів'я ліжка

Узголів’я ліжка також з часом накопичує пил і бруд, тому його потрібно чистити принаймні раз на рік спеціальними засобами для оббивки. Крім того, корисно регулярно проходитися по ньому пилососом, щоб видаляти пил і алергени.

Чисте узголів’я допомагає підтримувати загальну гігієну спальні і створює приємну атмосферу. Особливо це важливо для тих, хто любить читати або відпочивати у ліжку, спираючись на узголів’я.