Ці засоби принесуть шкоду! Чим в жодному разі не можна протирати екран смартфона

Чим не можна протирати екран

Груба тканина

Найпростіший спосіб стерти відбитки пальців з екрана - це витерти їх об одяг. Але якщо бавовняна футболка все-таки трохи підходить для цього, то джинси або будь-яка інша груба тканина може навіть пошкодити дисплей.

Побутова хімія

Навіть сильно розбавлені засоби для чищення, наприклад засіб для миття посуду, можуть пошкодити захисний олеофобний шар екрана. У цьому випадку на ньому швидше збиратиметься бруд. Порошкоподібні засоби для чищення особливо небезпечні, оскільки вони також можуть подряпати екран.

Побутові дезінфікуючі засоби

Такі рідини, як перекис водню або хлоргексидин, також можуть пошкодити захисний екран. Навіть антисептик на спиртовій основі недостатньо м’який для такої частини смартфона, як дисплей. Крім того, вони можуть залишати на ній помітні смуги.

Зубна паста

В Інтернеті є лайфхак, який стверджує, що зубна паста може прибрати подряпини з екрана. Це абсолютна неправда. Більш того, дрібний абразив в його складі цілком здатний створювати нові.

Папір

Навіть м’які серветки, рушники чи туалетний папір все одно занадто складні для догляду за екраном телефону. Їх складки можуть стати причиною подряпин. Вони також розшаровуються і можуть залишати на екрані дрібні частинки паперу.

Чим можна протирати екран смартфона

Вологі серветки та спреї для електроніки

Такими засобами можна витирати монітори, планшети, екрани телевізорів, ноутбуків і смартфонів. Вони легко справляються з плямами, що в'їлися, не залишають розводів і абсолютно безпечні для дисплеїв. При використанні спрею наносити його слід на ганчірочку, а не на пристрій.

Ганчірочки для дисплея

У продажі є спеціальні серветки з безворсової тканини. Вони відмінно полірують поверхню, не дряпаючи екран, роблячи його глянцевим і блискучим. Подібною ганчірочкою можна витирати корпус і захисний чохол.

Дистильована вода

Серветка, злегка змочена очищеною від мінеральних солей водою, освіжить зовнішність гаджета і безпечно змиє забруднення.