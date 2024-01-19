Ці унікальні функції є лише на смартфонах даної моделі: про що йдеться

Smart Switch

Перехід з одного смартфона на інший часто є трудомістким процесом для користувачів, оскільки їм доводиться заново налаштовувати пристрій, встановлювати улюблені програми та переносити контакти та медіаконтент, що забирає значну кількість часу.

Унікальна функція Smart Switch дозволяє швидко та без зайвих зусиль перенести всі дані з попереднього смартфона на новий пристрій під брендом Galaxy: музику, фотографії, відео, контакти, програми, теми та багато іншого.

Smart Switch (фото: Samsung)

Новий знімок екрану

Як правило, щоб зробити скріншот, ми затискаємо кілька кнопок. Смартфони Samsung пішли далі: для того, щоб зробити знімки екрану, на їхніх гаджетах достатньо провести ребром долоні по екрану від лівого краю до правого, ніби скидаючи пил. Цього достатньо: скріншот вже зроблено та збережено у пам'ять телефона.

Скріншот екрану за допомогою долоні (фото: Tech Advisor)

Безмежні скріншоти

Зробивши скріншот сторінки помахом долоні, натисніть на кнопку, що з'явилася внизу, і протягніть сторінку вниз, наскільки це необхідно, - знімок екрана збільшиться багаторазово. Таким чином, можна зберігати до себе в галерею цілі сайти.

Samsung Pay

У багатьох пристроях, включаючи смарт-годинник, вбудовані модулі NFC, що дозволяють здійснювати безконтактні платежі в магазинах. Однак не всі термінали підтримують цю функцію.

Технологія Samsung Pay долає ці обмеження: з використанням технології MST вона емулює магнітну смугу банківської картки, що дозволяє здійснювати платежі навіть на терміналах, які не призначені для безконтактних операцій через смартфони.

Samsung Pay (фото: Мінфін)

Смартфон не зможе загубитися

На пристроях лінійки Samsung Galaxy є унікальна можливість пошуку смартфона. У випадку, якщо власник втратив свій гаджет, система відстежить приьлизне місцезнаходження та координати телефону в реальному часі, покаже його пересування.

У разі крадіжки можна віддалено заблокувати різні функції, включаючи використання кнопки живлення або увімкнення екрана.

Якщо конфіденційні дані зберігаються в пам'яті пристрою, їх можна видалити. Крім того, якщо зловмисник вирішить замінити сім-карту, власник одразу отримає повідомлення з новим номером.

Створення сценаріїв через Bixby

Певні моделі Samsung, такі як Galaxy S10, надають можливість налаштовувати сценарії поведінки для пристрою. Деякі з них будуть встановлені, а інші можна налаштувати вручну.

Наприклад, коли ви приїжджаєте на роботу або до навчального закладу, смартфон автоматично переходить у режим без звуку. При поверненні додому він автоматично перемикає підключення до домашнього Wi-Fi і відновлює звук. Перед сном пристрій переходить у нічний режим із зменшенням яскравості екрана та увімкненням фільтра синього кольору.

Bixby (фото: Unsplash)

Швидка зарядка

Цей пункт відноситься швидше не до самих смартфонів, а до зарядних пристроїв. Адаптери від Samsung останніх років (і дротові, і бездротові) і так підтримують високу потужність і швидке поповнення енергії, але в найкращих пристроях під назвою Duo Pad також встановлені турбовентилятори для охолодження.

Це дозволяє безболісно збільшити потужність, не піддаючи зарядку та смартфон перегріву, через що швидкість зарядки збільшується в середньому ще на третину.

Дитячий режим

На смартфонах Samsung різні користувачі можуть використовувати програми та інші функції через різні персональні профілі. Крім того, передбачено можливість створення окремого облікового запису для дітей. В рамках неї дитина не має доступу до загальної галереї батьків, а у нього є своя окрема.

У дитячому профілі передбачено спеціальний набір безпечних для дітей додатків з іграми та колекцією цікавих мультфільмів. Це забезпечує додаткову безпеку, оскільки дитині не буде доступу до небезпечних або небажаних сайтів, а також зможе здійснювати дзвінки лише за тими номерами та контактами, які були попередньо дозволені батьками.

Реверсивна зарядка

Хоча ця функція зараз існує і в гаджетах інших виробників, але на Samsung вона з'явилася раніше за інших і має свої особливості. Сама можливість дозволяє переключити телефон у режим зарядного пристрою і підзарядити, наприклад бездротові навушники або смарт-годинник.

Щоб зарядити інший смартфон, достатньо включити цю функцію на обох пристроях і прикласти їх один до одного. І не варто турбуватися, що пристрій, що заряджається, забере собі всю енергію: встановлений поріг в 30 відсотків від ємності батареї не дасть вашому телефону залишитися без енергії, але при цьому надовго продовжить термін життя гаджета, що заряджається.

Реверсивна зарядка (фото: GSM-ABC)