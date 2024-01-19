Эти уникальные функции есть только на смартфонах данной модели: о чем идет речь

В борьбе за внимание покупателей между производителями смартфонов ведется постоянная борьба, при этом новые модели появляются практически ежемесячно. Поэтому неудивительно, что все компании стремятся внедрить в свои устройства максимальное количество уникальных функций, чтобы выделиться на фоне конкуренции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про уникальные функции, которые присутствуют только на смартфонах Samsung.
При подготовке материала использовались следующие источники: Wired, PC Magazine, TechRadar, Anmuphd.
Переход с одного смартфона на другой часто является трудоемким процессом для пользователей, поскольку им приходится заново настраивать устройство, устанавливать любимые приложения и переносить контакты и медиаконтент, что отнимает значительное количество времени.
Уникальная функция Smart Switch позволяет быстро и без лишних усилий перенести все данные с предыдущего смартфона на новое устройство под брендом Galaxy: музыку, фотографии, видео, контакты, приложения, темы и многое другое.
Обычно, чтобы сделать скриншот, мы зажимаем несколько кнопок. Смартфоны Samsung пошли дальше: для того чтобы сделать снимки экрана, на их гаджетах достаточно провести ребром ладони по экрану от левого края к правому, как будто смахивая пыль. Этого достаточно: скриншот уже сделан и сохранен в память телефона.
Сделав скриншот страницы взмахом ладони, нажмите на появившуюся внизу кнопку и протяните страницу вниз, насколько это необходимо, - снимок экрана увеличится многократно. Таким образом можно сохранять к себе в галерею целые сайты.
Во многих устройствах, включая смарт-часы, встроены модули NFC, позволяющие совершать бесконтактные платежи в магазинах. Однако не все терминалы поддерживают данную функцию.
Технология Samsung Pay преодолевает эти ограничения: с использованием технологии MST она эмулирует магнитную полосу банковской карты, что позволяет осуществлять платежи даже на терминалах, которые изначально не предназначены для бесконтактных операций через смартфоны.
На устройствах линейки Samsung Galaxy есть уникальная возможность поиска смартфона. В случае, если владелец потерял свой гаджет, система отследит примерное местоположение и координаты телефона в реальном времени, покажет его передвижение.
В случае кражи можно удаленно заблокировать различные функции, включая использование кнопки питания или включения экрана.
Если в памяти устройства хранятся конфиденциальные данные, их можно удаленно стереть. Кроме того, если злоумышленник решит заменить сим-карту, владелец сразу получит уведомление с новым номером.
Определенные модели Samsung, такие как Galaxy S10, предоставляют возможность настройки сценариев поведения для устройства. Некоторые из них будут предустановленными, а другие можно настроить вручную.
Например, когда вы приезжаете на работу или в учебное заведение, смартфон автоматически переключается в режим без звука. При возвращении домой он автоматически переключает подключение на домашний Wi-Fi и восстанавливает звук. Перед сном устройство переходит в ночной режим с уменьшением яркости экрана и включением фильтра синего цвета.
Этот пункт относится скорее не к самим смартфонам, а к зарядным устройствам. Адаптеры от Samsung последних лет (и проводные, и беспроводные) и без того поддерживают высокую мощность и быстрое восполнение энергии, но в самых лучших устройствах под названием Duo Pad также установлены турбовентиляторы для охлаждения.
Это позволяет безболезненно увеличить мощность, не подвергая зарядку и смартфон перегреву, отчего скорость зарядки увеличивается в среднем еще на треть.
На смартфонах Samsung различные пользователи могут использовать приложения и другие функции через разные персональные профили. Кроме того, предусмотрена возможность создания отдельной учетной записи для детей. В рамках нее ребенок не имеет доступа к общей галерее родителей, у него есть своя отдельная.
В детском профиле предусмотрен специальный набор безопасных для детей приложений с играми и коллекцией интересных мультфильмов. Это обеспечивает дополнительную безопасность, так как ребенку не будет доступа к опасным или нежелательным сайтам, а также он сможет осуществлять звонки только по тем номерам и контактам, которые были предварительно разрешены родителями.
Хотя эта функция сейчас существует и в гаджетах других производителей, но на Samsung она появилась раньше других и имеет свои особенности. Сама возможность позволяет переключить телефон в режим зарядного устройства и подзарядить, например, беспроводные наушники или смарт-часы.
Для того чтобы зарядить другой смартфон, достаточно включить эту функцию на обоих устройствах и приложить их друг к другу. И не стоит беспокоиться, что заряжаемое устройство заберет себе всю энергию: установленный порог в 30 процентов от емкости батареи не даст вашему телефону остаться без энергии, но при этом надолго продлит срок жизни заряжаемого гаджета.
Напомним, что Samsung официально представила новые флагманы Galaxy S24.
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