Эти уникальные функции есть только на смартфонах данной модели: о чем идет речь

Smart Switch

Переход с одного смартфона на другой часто является трудоемким процессом для пользователей, поскольку им приходится заново настраивать устройство, устанавливать любимые приложения и переносить контакты и медиаконтент, что отнимает значительное количество времени.

Уникальная функция Smart Switch позволяет быстро и без лишних усилий перенести все данные с предыдущего смартфона на новое устройство под брендом Galaxy: музыку, фотографии, видео, контакты, приложения, темы и многое другое.

Smart Switch (фото: Samsung)

Новый снимок экрана

Обычно, чтобы сделать скриншот, мы зажимаем несколько кнопок. Смартфоны Samsung пошли дальше: для того чтобы сделать снимки экрана, на их гаджетах достаточно провести ребром ладони по экрану от левого края к правому, как будто смахивая пыль. Этого достаточно: скриншот уже сделан и сохранен в память телефона.

Скриншот экрана с помощью ладони (фото: Tech Advisor)

Безграничные скриншоты

Сделав скриншот страницы взмахом ладони, нажмите на появившуюся внизу кнопку и протяните страницу вниз, насколько это необходимо, - снимок экрана увеличится многократно. Таким образом можно сохранять к себе в галерею целые сайты.

Samsung Pay

Во многих устройствах, включая смарт-часы, встроены модули NFC, позволяющие совершать бесконтактные платежи в магазинах. Однако не все терминалы поддерживают данную функцию.

Технология Samsung Pay преодолевает эти ограничения: с использованием технологии MST она эмулирует магнитную полосу банковской карты, что позволяет осуществлять платежи даже на терминалах, которые изначально не предназначены для бесконтактных операций через смартфоны.

Samsung Pay (фото: Минфин)

Смартфон не сможет потеряться

На устройствах линейки Samsung Galaxy есть уникальная возможность поиска смартфона. В случае, если владелец потерял свой гаджет, система отследит примерное местоположение и координаты телефона в реальном времени, покажет его передвижение.

В случае кражи можно удаленно заблокировать различные функции, включая использование кнопки питания или включения экрана.

Если в памяти устройства хранятся конфиденциальные данные, их можно удаленно стереть. Кроме того, если злоумышленник решит заменить сим-карту, владелец сразу получит уведомление с новым номером.

Создание сценариев через Bixby

Определенные модели Samsung, такие как Galaxy S10, предоставляют возможность настройки сценариев поведения для устройства. Некоторые из них будут предустановленными, а другие можно настроить вручную.

Например, когда вы приезжаете на работу или в учебное заведение, смартфон автоматически переключается в режим без звука. При возвращении домой он автоматически переключает подключение на домашний Wi-Fi и восстанавливает звук. Перед сном устройство переходит в ночной режим с уменьшением яркости экрана и включением фильтра синего цвета.

Bixby (фото: Unsplash)

Быстрая зарядка

Этот пункт относится скорее не к самим смартфонам, а к зарядным устройствам. Адаптеры от Samsung последних лет (и проводные, и беспроводные) и без того поддерживают высокую мощность и быстрое восполнение энергии, но в самых лучших устройствах под названием Duo Pad также установлены турбовентиляторы для охлаждения.

Это позволяет безболезненно увеличить мощность, не подвергая зарядку и смартфон перегреву, отчего скорость зарядки увеличивается в среднем еще на треть.

Детский режим

На смартфонах Samsung различные пользователи могут использовать приложения и другие функции через разные персональные профили. Кроме того, предусмотрена возможность создания отдельной учетной записи для детей. В рамках нее ребенок не имеет доступа к общей галерее родителей, у него есть своя отдельная.

В детском профиле предусмотрен специальный набор безопасных для детей приложений с играми и коллекцией интересных мультфильмов. Это обеспечивает дополнительную безопасность, так как ребенку не будет доступа к опасным или нежелательным сайтам, а также он сможет осуществлять звонки только по тем номерам и контактам, которые были предварительно разрешены родителями.

Реверсивная зарядка

Хотя эта функция сейчас существует и в гаджетах других производителей, но на Samsung она появилась раньше других и имеет свои особенности. Сама возможность позволяет переключить телефон в режим зарядного устройства и подзарядить, например, беспроводные наушники или смарт-часы.

Для того чтобы зарядить другой смартфон, достаточно включить эту функцию на обоих устройствах и приложить их друг к другу. И не стоит беспокоиться, что заряжаемое устройство заберет себе всю энергию: установленный порог в 30 процентов от емкости батареи не даст вашему телефону остаться без энергии, но при этом надолго продлит срок жизни заряжаемого гаджета.

Реверсивная зарядка (фото: GSM-ABC)