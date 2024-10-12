Ці українські трави допоможуть вилікувати гайморит та нежить

Синусит - поширене захворювання, яке виникає восени та взимку, оскільки перепади температур сприяють розвитку інфекцій. Однак перш ніж потягнутися до ліків варто спробувати трави для носових пазух.

Як зрозуміти, що у вас гайморит?

Пазухи - це заповнені повітрям простору, розташовані навколо носа та очей. Вони використовуються для підігріву вдихуваного повітря і зволоження порожнини носа виділеннями, які виробляє їх слизова оболонка.

Пазухи з'єднані з порожниною носа вузькими отворами. У природних умовах внутрішня частина носових пазух стерильна, але коли виникають інфекції верхніх дихальних шляхів, хвороботворні мікроорганізми потрапляють у пазухи.

Потім слизова оболонка виробляє більше секрету, щоб позбутися мікробів. Однак гирла пазух дуже вузькі і можуть легко закупоритися. Надлишок секрету, що накопичується в пазухах, викликає закладеність носа та біль у пазухах.

Симптоми гаймориту:

риніт,

виділення з носа (закладеність носа або виділення, що стікають по задній стінці горла),

кашель, викликаний виділеннями, що стікають в горло,

головний біль,

відчуття розпирання навколо носа, особливо при нахилі,

зниження нюху.

Синусит може бути вірусним, бактеріальним, грибковим або алергічним. Найчастіше інфекції викликаються вірусами. Це також може бути ускладненням нелікованої застуди або наслідком карієсу.

Трави для носових пазух для інгаляцій і пиття

Для лікування носових пазух використовують протизапальні, жарознижуючі та знеболюючі препарати. Ефективно також промивання носа фізіологічним розчином або морською водою і використання назальних крапель. Також слід пити велику кількість води, щоб зволожити слизову і розрідити виділення.

Бактеріальний гайморит вимагає звернення до лікаря, краще отоларинголога, який призначить антибіотик.

При будь-якому вигляді синуситу неприємні симптоми допоможуть ліки від гайморових пазух. Вони полегшать розрідження і видалення залишків виділень. Крім того, вони мають протизапальні, противірусні, антибактеріальні та антисептичні властивості, тому допоможуть позбутися від хвороботворних мікроорганізмів і прискорять лікування. Трави можна використовувати як для пиття у вигляді настоїв і чаїв, які також підтримують імунітет, так і для інгаляцій, які прочистять ніс і прискорять лікування.

Бузина

Квітка бузини має противірусні та відхаркувальні властивості, тому знімає запалення та полегшує виведення секрету з носових пазух і дихальних шляхів.

Також бузина зміцнює імунітет і захищає слизові оболонки дихальних шляхів. Це означає, що його можна використовувати і з профілактичною метою для захисту від інфекцій в осінньо-зимовий період. Пийте настій або сироп бузини для імунітету та пазух.

Розмарин

Розмарин має сильні антибактеріальні та противірусні властивості. Також розмарин має зігріваючі та судинорозширювальні властивості. Це полегшує видалення виділень, що застрягли в дихальних шляхах. Він ефективно вилікує нежить і розблокує забиті пазухи. Ви можете заварити траву і випити настій, або використовувати його або масло розмарину для інгаляцій для носових пазух.

Ехінацея

Ця рослина відома своїм сильним впливом на стимуляцію імунної системи для боротьби з хвороботворними мікроорганізмами. Ехінацея також має протизапальні властивості та захищає слизову оболонку носа та пазух. Використовувати настій або інші препарати, що містять ехнацею, при інфекціях, а також з профілактичною метою в осінньо-зимовий період і при рецидивах гаймориту.

Чебрець

Траву чебрецю варто застосовувати при гаймориті. Має спазмолітичні та антибактеріальні властивості. Це також розріджує залишки секрету і полегшує його видалення. Чебрець можна заварювати і пити або використовувати для інгаляцій.

Трави допоможуть у лікуванні гаймориту (фото: freepik.com)

М'ята перцева

Завдяки протизапальним і дезінфікуючим властивостям м’ята прискорює лікування інфекцій. Найкраще для лікування носових пазух підходять парові інгаляції. Просто заваріть траву або додайте кілька крапель олії м’яти перцевої в миску з гарячою водою. Вона освіжить і очистить забиті пазухи та ніс.

Ромашка

Ромашка відома своїми заспокійливими та спазмолітичними властивостями. Завдяки цьому він має антибактеріальну та протизапальну дію та сприяє видаленню секрету в носових пазухах. Таким чином, він підтримує лікування нежиті та носових пазух. З кошиків ромашки можна заварювати чай або готувати з нього пари для інгаляцій.