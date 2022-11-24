Ці українські артисти радіють війні. Запам’ятайте їхні імена! (відео)

Про зрадниць Ані Лорак, Таїсію Повалій, Регіну Тодоренко знають всі. Ці співачки проміняли Україну на російські рублі. Але не тільки вони зрадили свою батьківщину і рідних людей.
Ось ще імена народжених в Україні "зірок", які не просто не засуджують дії Путіна і його посіпак, а цілком навіть підтримують.
Співак народився у Чернівцях, пробував свої сили у всіляких талант-шоу. Будучи студентом Решетняк (справжнє прізвище Міши Марвіна) узяв собі псевдонім Майк Бейс і вирішив підкорювати шоу-бізнес. Але концертів у нього не було… Та потім він здружився з російським лейблом Black Star - з 2015 року Міша співав і гоцав під дудку Тіматі.
Цікаво, що після повномасштабного вторгнення українець нібито подружився з головою і заявив, що порвав кінці з російським лейблом і навіть висловився проти війни. Але восени на Black Star вийшла нова пісня Марвіна, а його дописи про засудження війни в Україні зі сторінок у соцмережах зникли.
Анна Дзюба - ще одна співачка, яка продала Україну заради вогнів Москви. Вона народилася у Черкасах і стартонула з дуету Артік і Асті, який створив продюсер і співак із Запоріжжя Артем Умріхін. Зараз у Ані в столиці “оркостану” два салони краси і час від часу вона поспівує - записує пісеньки в дуетах з пропагандистами на кшталт Кіркорова.
Місце Асті в дуеті зайняла Севіль Валієва. Вона народилася в Узбекістані, куди її предків - кримських татарів - було депортовано радянською владою. На зорі незалежності України її родина повернулася на історичну батьківщину - в Сімферополь і отримали українські паспорти.
Дівчина брала участь у телевізійних шоу-талантів на українському ТБ, але через деякий час відправилась до Росії на “Голос”. Там і залишилась. Зараз вона активно постить гламурні фоточки в Instagram, виступає на “пєснях года” і жодним словом не обмовилась про те, що росіяни вбивають її співвітчизників.
Марі Краймбрері дуже популярна серед молоді. До 24 лютого була популярна навіть серед української молоді.
Дівчина народилася у Кривому Розі і в свідоцтві про народження записана як Марина Вадимівна Жадан (ні, вона не родичка славетного Сергія Жадана).
В Москву з України вона переїхала заради свого бойфренда, хоча її батьки були проти того, аби донька їхала в Росію. Та тоді Марі плювати хотіла на батьків, а зараз плює на всіх українців - з 24 лютого вона жодного разу не висловилась проти війни.
Бардаша в українському шоу-бізі називали відкривачем талантів. І подейкують, що саме йому має завдячувати популярністю Wellboy і низка інших артистів.
До 24 лютого Бардаш то вляпувався в скандали через свої проросійські висловлювання, то знову набував поваги серед українців через якісь дріб’язкові досягнення у праці на благо вітчизни… В перші дні повномасштабної війни він навіть трохи волонтерив на благо ЗСУ…
Але потім Юру “попаяло” (кажуть, що через наркотики) й він перебрався в Грузію. А звідти - у Москву.
Так якщо вище згадані виконавці поводять себе, як амеби, то Бардаш всерйоз проголосив себе філософом і розповідає своїм таким же “попаяним” підписникам про те, як в Україні погано, і як у Росії добре.
На нашу думку, ці артисти, як і всілякі Лорак, Повалій, Цекало і Ко точно не заслуговують прощення і більше ніколи не повинні виступати чи навіть приїздити в Україну. А як ви вважаєте?
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Раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак із донькою рознесли за фото на відпочинку.
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