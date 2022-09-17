Брат TAYANNA вернулся в Россию и удалил слова в поддержку Украины: сеть в шоке от поступка

Брат украинской певицы TAYANNA, известный исполнитель Миша Марвин после 24 февраля покинул Россию. Однако, неожиданно для своих поклонников артист заявил, что возобновляет сотрудничество с российским лейблом Black Star. Также он удалил свои сообщения, в которых поддерживал Украину.

Об этом он сам рассказал в Instagram .

Как выяснилось, для решения продать родную страну уроженцу Черновцов понадобилось просто поговорить с российскими продюсерами.

По словам Марвина, он продолжит работать и дружить с россиянами, которые будут заниматься его менеджментом.

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и будет обеспечивать менеджмент", - написал он.

К тому же с его страницы исчезли сообщения, посвященные осуждению войны в Украине.

Отметим, что 4 мая Марвин написал, что прекратил сотрудничество с российским лейблом и в дальнейшем будет выпускать песни под именем Миша М. Однако сейчас он изменил свое решение.

В комментариях поклонники артиста разочарованы его поступком.

Я разочарована;

Позор;

Продался;

Деньги не пахнут;

Как это низко;

В Украину уже не возвращайся.

Миша Марвин с близкими людьми (instagram.com/misha_marvin)