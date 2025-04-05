Ці трюки рятують зачіску навіть у дощ і вітер: про них знають тільки обрані стилісти!

Навесні погода нерідко грає проти нас: вітер, волога, дощ - і вже за декілька хвилин навіть ідеальна укладка перетворюється на хаос. Але професійні стилісти мають у запасі декілька хитрощів, які допомагають зберегти зачіску навіть у найкапризніший день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як вберегти зачіску в дощ та що допоможе захистити волосся від вітру.
Ніколи не мийте волосся безпосередньо перед виходом у негоду. Найкраще - зробити це напередодні ввечері. Свіжовимиті пасма менш слухняні й легше вбирають вологу з повітря, а от "вчорашнє" волосся краще тримає форму й менше реагує на вологість.
Звичайний лак для волосся в дощ часто безсилий. Стилісти радять обирати засоби з позначкою anti-humidity - вони створюють захисну плівку, яка не дає волозі проникнути в структуру волосся. Також чудово працює сухий шампунь - нанесіть його біля коріння навіть на чисте волосся: він вбере вологу і допоможе зберегти об’єм.
У дощ чи вітер краще зібрати зачіску. Косички, низькі пучки, тугі хвости - це не лише зручно, а й стильно. До того ж, така зачіска менше піддається впливу погоди. Якщо ж хочеться легкості - можна зробити вільну косу або не надто тугий пучок з пасмами, які "випадково" вибиваються з-під шпильок. Це виглядає природно - і навіть дощ не зіпсує враження.
Шовкові хустки, тонкі берети, модні капелюхи - все це не просто цікава "родзинка" для вашого образу. Вони реально рятують зачіску! Хустка не дає волоссю пушитися, а головний убір прикриває укладку від дощу й вітру. Плюс - образ виглядає завершеним і продуманим.
Якщо ви сушите волосся феном, обов’язково використовуйте холодне повітря наприкінці. Це "запечатує" кутикулу волосини й робить укладку стійкішою. До речі, фени з іонізацією зменшують електризацію та підвищують стійкість зачіски до вологи.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Ukr.media, Hello.