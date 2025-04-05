Ці трюки рятують зачіску навіть у дощ і вітер: про них знають тільки обрані стилісти!

Мийте волосся заздалегідь

Ніколи не мийте волосся безпосередньо перед виходом у негоду. Найкраще - зробити це напередодні ввечері. Свіжовимиті пасма менш слухняні й легше вбирають вологу з повітря, а от "вчорашнє" волосся краще тримає форму й менше реагує на вологість.

Обирайте правильні засоби

Звичайний лак для волосся в дощ часто безсилий. Стилісти радять обирати засоби з позначкою anti-humidity - вони створюють захисну плівку, яка не дає волозі проникнути в структуру волосся. Також чудово працює сухий шампунь - нанесіть його біля коріння навіть на чисте волосся: він вбере вологу і допоможе зберегти об’єм.

Забудьте про розпущене волосся у негоду

У дощ чи вітер краще зібрати зачіску. Косички, низькі пучки, тугі хвости - це не лише зручно, а й стильно. До того ж, така зачіска менше піддається впливу погоди. Якщо ж хочеться легкості - можна зробити вільну косу або не надто тугий пучок з пасмами, які "випадково" вибиваються з-під шпильок. Це виглядає природно - і навіть дощ не зіпсує враження.

Оберіть правильні аксесуари

Шовкові хустки, тонкі берети, модні капелюхи - все це не просто цікава "родзинка" для вашого образу. Вони реально рятують зачіску! Хустка не дає волоссю пушитися, а головний убір прикриває укладку від дощу й вітру. Плюс - образ виглядає завершеним і продуманим.

Правильно сушіть волосся

Якщо ви сушите волосся феном, обов’язково використовуйте холодне повітря наприкінці. Це "запечатує" кутикулу волосини й робить укладку стійкішою. До речі, фени з іонізацією зменшують електризацію та підвищують стійкість зачіски до вологи.