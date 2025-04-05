Эти трюки спасают прическу даже в дождь и ветер: о них знают только избранные стилисты!

Мойте волосы заранее

Никогда не мойте волосы непосредственно перед выходом в непогоду. Лучше всего - сделать это накануне вечером. Свежевымытые пряди менее послушные и легче впитывают влагу из воздуха, а вот "вчерашние" волосы лучше держат форму и меньше реагируют на влажность.

Выбирайте правильные средства

Обычный лак для волос в дождь часто бессилен. Стилисты советуют выбирать средства с пометкой anti-humidity - они создают защитную пленку, которая не дает влаге проникнуть в структуру волос. Также отлично работает сухой шампунь - нанесите его у корней даже на чистые волосы: он впитает влагу и поможет сохранить объем.

Забудьте о распущенных волосах в непогоду

В дождь или ветер лучше собрать прическу. Косички, низкие пучки, тугие хвосты - это не только удобно, но и стильно. К тому же, такая прическа меньше подвергается влиянию погоды. Если же хочется легкости - можно сделать свободную косу или не слишком тугой пучок с прядями, которые "случайно" выбиваются из-под шпилек. Это выглядит естественно - и даже дождь не испортит впечатление.

Выберите правильные аксессуары

Шелковые платки, тонкие береты, модные шляпы - все это не просто интересная "изюминка" для вашего образа. Они реально спасают прическу! Платок не дает волосам пушиться, а головной убор прикрывает укладку от дождя и ветра. Плюс - образ выглядит завершенным и продуманным.

Правильно сушите волосы

Если вы сушите волосы феном, обязательно используйте холодный воздух в конце. Это "запечатывает" кутикулу волоса и делает укладку более стойкой. Кстати, фены с ионизацией уменьшают электризацию и повышают устойчивость прически к влаге.