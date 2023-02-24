Ці три знаки Зодіаку визнано справжніми цілителями

Рак

Раки вважаються закритими знаками, які рідко розповідають про себе. Однак якщо попросити їх про допомогу, вони завжди знайдуть потрібні слова і дадуть цінну пораду.

Представники знаку можуть втішити і зцілити людей від душевних ран, але якщо ви просите Раків про допомогу, то не забувайте їм віддячити. Для них дуже важливо отримувати подяку і фідбек за свої старання.

Діва

Діви дуже люблять порядок, вони уважні до деталей і можуть швидко розставити все, навіть чужі проблеми, "по полицях". Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, легко вирішать складні завдання, дадуть пораду.

Однак не варто чекати, що Діви будуть вам співчувати. Для них це буде черговим завданням, яке потрібно вирішити. Щоб виправити ситуацію, вони покажуть свою підтримку не словом, а ділом.

Риби

Риби часто витають в хмарах, вважаються занадто емоційними - і це їхній дар і прокляття водночас. Представникам знаку буває складно вирішувати навіть свої проблеми, бо вони нерідко тонуть у великій кількості переживань і зайвих думок.

Однак якщо хтось просить їх про допомогу, вони забувають про всі свої справи. Риби оточать вас турботою, звалять на себе всі труднощі, вони готові докласти максимум зусиль, аби допомогти людині.