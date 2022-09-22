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Ці знаки Зодіаку чекають великі зміни зовсім скоро

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Четвер 22 вересня 2022 06:30
Ці знаки Зодіаку чекають великі зміни зовсім скоро Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп до кінця тижня розповість про три знаки Зодіаку, які чекають несподівані і круті зміни в період з 22 по 25 вересня.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

На цьому тижні во зможете завершити всі свої справи, проекти, закрити борги та вирішити конфлікти на роботі. А також розставити всі крапки над "і", не виключені розставання в стосунках.

Овни в кар'єрі виявлять чудеса дипломатії та вміння спілкуватися - будь-які консультації пройдуть ефективно та плідно. Можуть бути незаплановані подорожі, вам варто бути обережними на дорогах.

Стрілець

Цього тижня ви повинні виявити себе як відповідальний та надійний співробітник, тому довіра керівництва не за горами.

Вас можуть просунути кар'єрними сходами, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Можливі успішні рішення будь-якої ситуації за гроші чи статус.

Риби

В особистому житті може статися щось непередбачене, або почнуться стосунки, в основі яких лежить не лише кохання, а й дружба, спільні інтереси. Це може бути людина, яку ви давно знаєте або дасте шанс своїм колишнім стосункам.

Час вдалий для будь-якого партнерства, поновлення зв'язків як в особистому, так і в творчій, і в робочій сфері.

Також читайте повний прогноз для кожного знаку Зодіаку.

Раніше ми писали, що до кінця року деякі знаки Зодіаку спіткають втрати та розчарування.

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