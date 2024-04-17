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Ці три продукти допоможуть схуднути жінкам від 45 до 50 років

Середа 17 квітня 2024 10:43
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Ці три продукти допоможуть схуднути жінкам від 45 до 50 років Фото: Як схуднути жінкам в менопаузі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Менопауза - це природний етап у житті, який зазвичай вражає жінок у віці від 45 до 55 років. Це відбувається, коли рівень гормонів в організмі знижується до точки, коли місячні припиняються. Хоча це здорова частина старіння, вона може супроводжуватися деякими складними симптомами. До них відносяться припливи, безсоння, головні та м’язові болі. Іншим поширеним побічним ефектом є збільшення ваги, особливо навколо живота.

Які продукти треба їсти жінкам в менопаузі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Що треба знати жінкам

За допомогою правильної дієти, фізичних вправ і способу життя можна схуднути безпечно й ефективно.

Фармацевт Аббас Канані з Chemist Click розповів про найкращі звички, які сприяють схудненню.

За словами Аббаса, дотримання поживного харчування так само важливо, як і фізичні вправи. З цієї причини він рекомендував переконатися, що ви їсте ці три види їжі.

До них відносяться:

  • Цільнозернові продукти
  • Фрукти
  • Овочі.

Це "допоможе зменшити симптоми менопаузи, включаючи збільшення ваги", сказав він.

Приклади цільнозернових продуктів включають цільнозерновий хліб, хліб піта, цільнозернові пластівці для сніданку, цільнозернові макарони, цільнозерновий кус-кус, коричневий і дикий рис. Відомо, що вони більш багаті поживними речовинами, а також ефективні для схуднення, ніж їх рафіновані аналоги, такі як білий хліб масового виробництва, біла паста, білий рис, магаазинне печиво, торти та тістечка.

Аббас також підкреслив важливість тренувань.

"Збільшіть фізичну активність - особливо вправи, які можуть допомогти позбавитися жиру з живота", - сказав він.

Регулярні заняття фітнесом можуть допомогти зі збільшенням абдомінального жиру, який, як правило, відбувається, коли рівень естрогену знижується та жир перерозподіляється.

Нагадаємо, днями ми називали спеції для покращення пам'яті та роботи мозку.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що додати у каву, аби схуднути.

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