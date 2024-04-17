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Эти три продукта помогут похудеть женщинам от 45 до 50 лет

Среда 17 апреля 2024 10:43
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Эти три продукта помогут похудеть женщинам от 45 до 50 лет Фото: Как похудеть женщинам в менопаузе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Менопауза - это естественный этап в жизни, который обычно поражает женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Это происходит, когда уровень гормонов в организме снижается до точки, когда месячные прекращаются. Хотя это здоровая часть старения, она может сопровождаться некоторыми сложными симптомами. К ним относятся приливы, бессонница, головные и мышечные боли. Другим распространенным побочным эффектом является прибавка веса, особенно вокруг живота.

Какие продукты нужно есть женщинам в менопаузе, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Что нужно знать женщинам

С помощью правильного питания, физических упражнений и образа жизни можно похудеть безопасно и эффективно.

Фармацевт Аббас Канани из Chemist Click рассказал о лучших привычках, способствующих похудению.

По словам Аббаса, соблюдение сбалансированного питания столь же важно, как и физические упражнения. По этой причине он рекомендовал убедиться, что вы едите эти три вида пищи.

К ним относятся:

  • Цельнозерновые продукты
  • Фрукты
  • Овощи.

Это "поможет снизить симптомы менопаузы, включая увеличение веса", сказал он.

Примеры цельнозерновых продуктов включают цельнозерновой хлеб, хлеб пита, цельнозерновые хлопья для завтрака, цельнозерновые макароны, цельнозерновой кус-кус, коричневый и дикий рис.

Известно, что они более богаты питательными веществами, а также более эффективны для похудения, чем их рафинированные аналоги, такие как белый хлеб массового производства, белая паста, белый рис, магазинное печенье, торты и пирожные.

Аббас также подчеркнул важность тренировок.

"Увеличьте физическую активность - особенно упражнения, которые могут помочь избавиться от жира из живота", - сказал он.

Регулярные занятия фитнесом могут помочь с увеличением абдоминального жира, который обычно происходит, когда уровень эстрогена снижается и жир перераспределяется.

Напомним, на днях мы называли специи для улучшения памяти и работы мозга.

Кроме того, недавно стало известно, что добавить в кофе, чтобы похудеть.

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