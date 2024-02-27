Коли потрібно їсти яйця, щоб схуднути: ви будете здивовані

Яйця - чудове джерело не тільки білка, але і необхідних поживних речовин. Насичення організму білком може сприяти зниженню ваги. Для тих, хто хоче позбутися зайвих кілограмів, навіть спеціально призначають дієту, багату на білок. Він стимулює обмін речовин та сприяє підтримці та нарощуванню м'язової маси.

Коли потрібно їсти яйця, щоб позбутися зайвих кілограм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Чому яйця важливі для раціону

Яйця - один із найкращих продуктів-джерел білка. Вони корисні для здоров'я, їх можна приготувати різними способами, додавати до страв. Ще вони зберігають почуття ситості протягом тривалого часу і запобігають потягу до їжі.

Завдяки високому вмісту білка яйця можуть бути ідеальним перекусом для схуднення. У середньому одне яйце містить близько 6 г білка.

Коли найкраще є яйця

Більшість звикли бачити яйця на столі вранці. Хай то яйце круто, омлет, яєчня чи яйце-пашот - найчастіше це ранкова трапеза. Але яйця можуть мати ще позитивніший ефект у різний час доби.

Згідно з американським дослідженням, щоб схуднути, яйця слід їсти особливо ввечері. З одного боку, тваринні білки, як правило, легше засвоюються, аніж рослинні, і тому їх слід вживати більше ввечері, щоб забезпечити гарний нічний сон.

З іншого боку, організму потрібно багато енергії для розщеплення білка, особливо під час сну. Це стимулює спалювання жиру, і ви втрачаєте зайві кілограми як би самі по собі.

Яйця також допомагають краще спати. Велика кількість білка в яйцях гарантує, що рівень цукру в крові не вагатиметься. Це призводить до більш глибокого та спокійного сну.

Скільки можна з'їсти яєць на тиждень

Довгий час вважалося, що яйця можуть підвищувати рівень холестерину і тому фахівці рекомендували їх вживати помірно. Однак насправді рівень холестерину може підвищуватись, якщо поєднувати яйця з нездоровою їжею.

Тому якщо ви здорові, то можете безпечно з'їдати до шести яєць на тиждень. На вечерю можна приготувати омлет зі свіжими овочами або фріттату. Також яйця стануть відмінною заміною як перекушування замість продуктів, багатих на вуглеводи - хліб або солодощі.