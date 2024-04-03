Эти три популярные диеты для похудения лучше избегать: они могут быть вредны для здоровья

Большинство диет обещают плоский живот, избавление от лишних килограмм и улучшение здоровья. Но некоторые диеты могут дать совершенно противоположный эффект и вам придется потом долго восстанавливать свое здоровье.

Какие три популярные диеты могут нанести вред вашему здоровью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

По словам американского психолога Сари Чейт, жесткие диеты негативно влияют не только на физическое, но и на психическое здоровье. Поэтому лучше не экспериментировать с планами питания, которые жестко во всем ограничивают. Но вред могут принести, и более мягкие способы похудеть.

Отказ от "плохой" еды с помощью Whole 30

Суть этой диеты в том, чтобы полностью исключить из своего рациона на 30 дней определенные продукты, так называемые "плохие". В список входят: сахар, алкоголь, зерновые, бобовые, соя и молочные продукты. Таким образом авторы диеты обещают ускорение метаболизма и избавление от лишнего веса.

Если вы нарушите запрет и съедите небольшой кусочек шоколада с кофе (например, на 15 день), то вам придется начать курс с самого начала.

Естественно, большое количество сахара вредно для здоровья, но в список этой диеты входит немало других продуктов. А такие жесткие ограничения на 30 дней, скорее всего, принесут больше стресса и потрепанных нервов. Тем более, что вес после этой диеты быстро возвращается обратно.

Пеганская диета

По отзывам, эта диета демонизирует многие продукты. Недаром ее название напоминает многие типы питания. Она представляет собой смесь "Палео" и "Веганства". Палео-диета предполагает отказ от обработанных продуктов, молочных продуктов, алкоголя, сахара и зерновых.

Те, кто придерживается веганской диеты, избегают продуктов животного происхождения, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты.

Демонизация определенных продуктов в пеганской диете способствует нездоровому отношению к еде и заканчивается внутренним конфликтом, потому что вы все время колеблетесь между желанием и запретом.

Прерывистое голодание

Это диета с четко ограниченным временем, когда можно есть, а когда приходится голодать. В разрешенное время вы можете есть что угодно. А запрещенное время может растягиваться до 16 часов в сутки.

Шум вокруг этой диеты сейчас очень большой, но эксперты настроены скептически. Голодание приводит к тому, что вы впоследствии едите еще больше: мы естественным образом настроены потреблять еще больше после ограничения. Наше тело ожидает, что ему придется преодолеть еще один период голода.