Ці три помилки в ліжку вбивають ваш шлюб і стосунки

Повне злиття

Задля збереження бажання потрібно мати свій особистий простір. Коли близькість перетворюється на повне злиття двох, проблемою стає не брак близькості, а саме її надлишок, який пригнічує бажання. Роз'єднаність - обов'язкова умова виникнення зв'язку.

У кожного з вас мають бути окремі інтереси просто для того, щоб увечері було про що поговорити і поділитися один з одним. Якщо ж ви, наприклад, ще й працюєте разом, або на дистанційці постійно вдома, потреба в просторі зростає ще більше.

Передбачуваність

Ви день у день робите одні й ті ж речі, ходите в одні й ті ж магазини, лягаєте спати в один і той же час, а секс відбувається за відомим наперед сценарієм?

Психологи радять зробити щось незвичне. Наприклад, якщо ваш партнер звик чекати від вас банального подарунка, здивуйте несподіваним. Організуйте екстравагантне побачення, фантазуйте і не будьте банальними і передбачуваними.

Надлишкова прозорість

Надмірна прозорість життя кожного вбиває цікавість. Замість кохання виникає володіння одне одним. Як правило, це знищує сексуальний потяг.

Важко зберегти бажання, якщо бачили один одного на унітазі та в інших не надто сексуальних ролях. Тож залиште деякі речі при собі, якщо хочете, щоб партнер хотів вас.

Головне - це бажання працювати над стосунками і говорити, якщо щось вас не влаштовує.