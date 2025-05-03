Ці таблетки забирають до 12 років життя: ви досі їх п'єте?

Як снодійні впливають на тривалість життя?

Про це свідчить масштабне тайванське дослідження, опубліковане у журналі Sleep Epidemiology. Вчені підрахували, що чоловіки 30 років, які систематично приймають снодійне, сплять мало або надмірно - ризикують жити на 12–13 років менше, ніж ті, хто відпочиває природним шляхом 6–8 годин щоночі.

Навіть серед тих, хто спить "правильно", але регулярно приймає снодійне, тривалість життя знижується на 5–6 років. Причини - в глибоких фізіологічних порушеннях. Бензодіазепіни - популярний тип снодійного - пригнічують активність нервової системи, але не дають мозку справжнього відпочинку. У глибокі фази сну організм просто не заходить.

В результаті утворюються збої в роботі імунної системи, накопичення токсинів, порушення циркадних ритмів, дисбаланс гормонів (мелатоніну та кортизолу), "тихе запалення" та прискорене старіння. Печінка також страждає: вона змушена щодня “переробляти” фармакологічне навантаження.

Як налагодити сон?

Ця проблема особливо актуальна для українців, які живуть у стані постійного стресу - сирени, тривоги, безсонні ночі. Але рішення є. Замість пігулок - налагодьте режим сну: регулярність, тиша, затемнення, зменшення вечірнього стресу та відмова від екранів перед сном.

"Це складніше, але безпечніше - і зберігає не лише нерви, а й роки життя", - зауважила Скиталінська.