Эти таблетки забирают до 12 лет жизни: вы до сих пор их пьете?

Как снотворные влияют на продолжительность жизни?

Об этом свидетельствует масштабное тайваньское исследование, опубликованное в журнале Sleep Epidemiology. Ученые подсчитали, что мужчины 30 лет, которые систематически принимают снотворное, спят мало или чрезмерно - рискуют жить на 12-13 лет меньше, чем те, кто отдыхает естественным путем 6-8 часов каждую ночь.

Даже среди тех, кто спит "правильно", но регулярно принимает снотворное, продолжительность жизни снижается на 5-6 лет. Причины - в глубоких физиологических нарушениях. Бензодиазепины - популярный тип снотворного - подавляют активность нервной системы, но не дают мозгу настоящего отдыха. В глубокие фазы сна организм просто не заходит.

В результате образуются сбои в работе иммунной системы, накопление токсинов, нарушение циркадных ритмов, дисбаланс гормонов (мелатонина и кортизола), "тихое воспаление" и ускоренное старение. Печень также страдает: она вынуждена ежедневно "перерабатывать" фармакологическую нагрузку.

Как наладить сон?

Эта проблема особенно актуальна для украинцев, которые живут в состоянии постоянного стресса - сирены, тревоги, бессонные ночи. Но решение есть. Вместо таблеток - наладьте режим сна: регулярность, тишина, затемнение, уменьшение вечернего стресса и отказ от экранов перед сном.

"Это сложнее, но безопаснее - и сохраняет не только нервы, но и годы жизни", - отметила Скиталинская.