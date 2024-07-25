Эти сюжеты точно вас поразят. 5 фильмов о путешествиях во времени, от которых невозможно оторваться

Истории о путешествиях во времени - всегда непредсказуемы и увлекательны, ведь никогда не знаешь, что можно ожидать в следующую минуту.

Какие ленты на эту тему стоит посмотреть, чтобы точно не пожалеть об потраченном времени, делится РБК-Украина (проект Styler).

"Рай"

Лента рассказывает об одном из самых ценных ресурсов на Земле - времени, и здесь оно выступает своеобразной валютой, которой могут расплатиться должники. Главный герой работает в компании, занимающейся биотехнологиями и торговлей временем. И все было хорошо, пока должницей не становится его жена. Из-за этого она вынуждена отдать почти 40 лет своей жизни.

"Проект Нострадамус"

Фильм рассказывает о детективе Майкле Ностранде, который сотрудничает с агентом ФБР для раскрытия целого ряда убийств. Обстоятельства загадочные, а следы преступлений ведут к одному древнему культу. В поиске подозреваемых главный герой оказывается во Франции во времена инквизиции и разгула чумы.

Там он узнает о легендарном прорицателе Нострадамусе, а также о недобрых планах "Шестого ордена" уничтожить мир. И теперь, чтобы предотвратить Апокалипсис, ему нужно начать смелое сражение за будущее.

"Проект Адам"

Фантастический фильм разворачивается вокруг главного героя Адама Рида, который лишился отца. Он остается наедине, его переполняют тоска и одиночество.

Так продолжается до тех пор, пока мальчик одной ночью не становится свидетелем крушения неизвестного летального объекта, после чего он встречает в гараже взрослую версию себя. И тот человек - взрослый Адам - делится с ним особой задачей, которую они должны выполнить.

"2067"

Здесь действия разворачиваются в недалеком будущем, где люди выживают как могут на фоне экологической катастрофы. Все больше умирают из-за кислородного голодания, поскольку растений нет, а планета заполнена смогом. Искусственный кислород не спасает, а только создает развитие неизлечимого заболевания.

Выход есть - временный портал для путешествий во времени, куда должен отправиться простой работяга Итан Уайт. Тот даже не подозревает, что ждет его в этом небанальном путешествии.

"Любимый из будущего"

Успешный и молодой человек Тим Лейк живет своей жизнью, пока не узнает от своего отца о скрытой способности мужчин их рода - они могут путешествовать в прошлое. Этот навык пригодится ему, ведь он начинает использовать обстоятельства в свою пользу, легко может их исправить.

Так продолжается до тех пор, пока главный герой в конце фильма не приходит к выводу, что у него больше нет нужды путешествовать по времени. На это его натолкнул целый ряд обстоятельств, которые с ним случились.