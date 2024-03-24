Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігури

Джинсова сукня

Таке вбрання може бути як довгим, так і коротким. Денім вривається у тренди і підійде жінкам із будь-якими фігурами. Просто підберіть варіант з огляду на свої форми. Джинсова сукня може бути приталеною, з паском, або ж оверсайз.

Джинсова сукня на весну (фото: instagram.com/dressa.ua)

Сукня для ідеальної фігури

Якщо ви можете похвалитися струнким тілом, спробуйте приміряти приталені сукні. Вони будуть дуже модними цієї весни, важливо лише підібрати найбільш вигідний варіант, який зробить вас неперевершеною.

Стильна сукня на весну (скриншот)

Міді

Довгі сукні чудово підійдуть як на кожен день, так і для особливих випадків. Міді гарно приховують "зайве", а якщо ж ви хочете показати ніжки - обирайте сукню з вирізом.

Довга сукня на теплу погоду (фото: instagram.com/setstore.com.ua)

Квіткові мотиви

Звичайно ж, квітковий принт - хіт сезону. Обирайте легкі шифонові сукні з ніжними малюнками, вони чудово підійдуть для будь-якої фігури. Крім цього, не забувайте експериментувати з довжиною.

Модна сукня (фото: instagram.com/dressa.ua)

Міні

Ну а для тих, кому не подобається ховати фігуру під максі-сукнею, підійде сміливе міні. Однак не варто обирати надто приателені сукні, придивіться до більш вільних варіантів, це врятує ваш образ від надмірної вульгарності.

Міні-сукня на весну (скриншот)

Незвичайний крій

Якщо ж ви хочете сховати щось "зайве", придивіться до сукні з ширшим кроєм. На щастя, цієї весни вони будуть модними. Не варто "перетягувати" себе занадто тісним вбранням, віддайте перевагу легкості.

Яка сукня в моді (фото: instagram.com/myata.shop.ua)