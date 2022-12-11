Ці способи дозволять вашій свічці горіти набагато довше: прості лайфхаки

Які бувають свічки та скільки вони горять

Віскові свічки. З соєвого чи іншого рослинного воску. Вони горять близько години та їх краще запалювати у просторих приміщеннях. Мають специфічний запах.

Бджолиний віск. Горять близько години. Не мають специфічних запахів. Вважаються найоптимальнішими та нешкідливими.

Парафінові свічки. Згоряють дуже швидко – до 30 хвилин. Мають специфічний запах парафіну, від якого може боліти та паморочитися голова. Після таких свічок потрібно провітрювати приміщення.

Гелеві свічки. Ці свічки горять дуже довго – до 4 годин. Але вони мають великий мінус - неприємний запах.

Чому свічки згоряють швидко

Свічка згоряє набагато швидше, якщо вона стоїть поруч із батареєю, піччю, каміном або іншим джерелом тепла. Також свічки горять швидше, якщо у приміщенні тепло.

Скорочує період горіння свічки протяг або неправильна установка - під кутом. Полум'я буде величезним і свічка вигорить менш ніж за годину. Це видно відразу – така свічка починає коптити.

Якщо у свічки дуже довгий гніт і він гнеться, то вона прослужить вам недовго.

Крім того, необхідно зливати зайвий віск чи парафін, коли свічка горить – інакше вона швидко вигорить.

Як продовжити термін горіння свічки

Сіль. Насипте в розплавлений парафін трохи солі - так вона буде менше плавитися і довше горітиме.

Морозилка. Перед тим як запалити свічку, покладіть її на ніч або на кілька годин у морозильну камеру. Змерзлий віск стане щільнішим і горітиме набагато довше. Свічки необхідно заморожувати перед кожним використанням.

Гніт. Чим довше гніт, тим швидше згоряє свічка. Якщо у вашої свічки він довгий – відріжте його до мінімуму. І намагайтеся робити це щоразу, коли запалюєте свічку. Довжина ґнота не повинна перевищувати 1 см.

Зливайте віск чи парафін. Візьміть баночку або склянку, закріпіть новий ґніт і регулярно зливайте віск або парафін, які збираються. Так ви можете зробити ще одну свічку.