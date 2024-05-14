Ці способи допоможуть очистити кімнатні рослини від пилу та уникнути проблем

Як і все інше в домі, кімнатні рослини можуть припадати пилом та брудом. Усе це накопичення може завадити рослинам функціонувати належним чином і позбавити їх органічного, яскравого вигляду. Тому варто знати, як правильно очистити листя рослин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.
Рослини з міцним блискучим листям потрібно обережно протерти вологою тканиною, щоб видалити накопичений бруд. А рослини з шерстистим листям вимагають більш щадного методу.
Зокрема, можна використати пензлик для макіяжу з м’якою щетиною, щоб прибрати пил з кожного листочка. Уникайте використання щіток з грубими краями, оскільки вони можуть пошкодити поверхню рослини.
Щоб очистити кактуси, можна використовувати пінцет, щоб дістати будь-яке сміття.
Очищати рослини потрібно один раз на місяця, тоді вони будуть виглядати здоровими та сяючими.
Кімнатні рослини поглинають CO2 і виділяють кисень через пори листя. Брудне листя просто не може поглинути стільки CO2 або виділити стільки кисню в повітря. Це погіршить здоров’я рослини та якість повітря. Витирання пилу або миття ваших рослин може значно покращити їхнє здоров’я та покращити якість повітря.
Також один зі способів помити кімнатні рослини - в кухонній раковині. У порівнянні з душем набагато легше контролювати напір і температуру води, а також утримувати листя, щоб воно не зламалося.
Частиною підтримки чистоти рослини є очищення ґрунту від сміття. Це запобіжить утворенню цвілі на опалому листі, квітах тощо та збереже вашу рослину в безпеці. Це також забезпечить кращий потік повітря.
Ґрунт під час промивання необхідно захищати. Навіть якщо рослини не бояться вологи, перезволоження ґрунту при цьому може нашкодити. Крім того, разом з водою в землю потрапить весь пил і шкідливі речовини з листя.
Важливо, що вода, яка використовується для регулярного очищення та обприскувань, повинна бути теплою. Велика частина кімнатних рослин не любить, коли температура води нижча, ніж температура повітря в будинку.
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