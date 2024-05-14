Ці способи допоможуть очистити кімнатні рослини від пилу та уникнути проблем

Як очищати

Рослини з міцним блискучим листям потрібно обережно протерти вологою тканиною, щоб видалити накопичений бруд. А рослини з шерстистим листям вимагають більш щадного методу.

Зокрема, можна використати пензлик для макіяжу з м’якою щетиною, щоб прибрати пил з кожного листочка. Уникайте використання щіток з грубими краями, оскільки вони можуть пошкодити поверхню рослини.

Щоб очистити кактуси, можна використовувати пінцет, щоб дістати будь-яке сміття.

Очищати рослини потрібно один раз на місяця, тоді вони будуть виглядати здоровими та сяючими.

Кімнатні рослини поглинають CO2 і виділяють кисень через пори листя. Брудне листя просто не може поглинути стільки CO2 або виділити стільки кисню в повітря. Це погіршить здоров’я рослини та якість повітря. Витирання пилу або миття ваших рослин може значно покращити їхнє здоров’я та покращити якість повітря.

Також один зі способів помити кімнатні рослини - в кухонній раковині. У порівнянні з душем набагато легше контролювати напір і температуру води, а також утримувати листя, щоб воно не зламалося.

Очистить ґрунт від сміття

Частиною підтримки чистоти рослини є очищення ґрунту від сміття. Це запобіжить утворенню цвілі на опалому листі, квітах тощо та збереже вашу рослину в безпеці. Це також забезпечить кращий потік повітря.

Ґрунт під час промивання необхідно захищати. Навіть якщо рослини не бояться вологи, перезволоження ґрунту при цьому може нашкодити. Крім того, разом з водою в землю потрапить весь пил і шкідливі речовини з листя.

Важливо, що вода, яка використовується для регулярного очищення та обприскувань, повинна бути теплою. Велика частина кімнатних рослин не любить, коли температура води нижча, ніж температура повітря в будинку.