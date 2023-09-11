Ці способи допоможуть вам швидко розморозити м'ясо за 5, 10 та 15 хвилин

Ні для кого не секрет, що найкраще м'ясо зберігається у морозильній камері. Але що робити, якщо ви попередньо не розморозили його, а готувати вам потрібно зараз.

Як швидко розморозити м'ясо із морозилки, розповіли у виданні Sante Plus.

Як розморозити м'ясо за 5 хвилин?

Для того, щоб розморозити м'ясо за п'ять хвилин, вам знадобиться герметичний пакет і дві каструлі.

Діставши м'ясо з морозильної камери, покладіть його в пластиковий пакет для заморозки, що закривається (не використовуйте фольгу, вона не підійде).

Потім поставте порожню каструлю лицьовою стороною донизу на кухонну раковину.

Після цього помістіть пакет із м'ясом на основу, а зверху поставте другу каструлю, наповнену гарячою водою.

Тиск і тепло другого посуду розморозять ваше м'ясо за п'ять хвилин.

Як розморозити м'ясо за 10 хвилин?

Звичайно, розморозити м'ясо в мікрохвильовій печі можна менше ніж за 10 хвилин. Для цього викладіть м'ясо на тарілку.

Увімкніть режим "розморожування" мікрохвильової печі на 10 хвилин. Регулярно перевіряйте, чи розморожене м'ясо. Швидкість розморожування залежить від розміру м'яса. Цей метод є ефективним, особливо для невеликих шматків м'яса, але не завжди рекомендується, оскільки втрата соку може вплинути на якість продукту.

Як розморозити м'ясо за 15 хвилин?

Чи знаєте ви, що маринування м'яса протягом 15 хвилин в оцті може прискорити процес розморожування?

Так, це дивно, але це можливо завдяки кислоті, яка підвищує температуру м'яса.

Налийте в ємність теплу воду і додайте оцет (яблучний або винний). Трьох столових ложок цілком достатньо.

Покладіть заморожений шматок м'яса і дайте йому добре просочитися 15 хвилин, перевернувши його 2-3 рази, щоб переконатися, що він повністю просочений сумішшю води та оцту.

Дайте м'ясу постояти в ємності з гарячою водою кілька хвилин.