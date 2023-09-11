Эти способы помогут вам быстро разморозить мясо за 5, 10 и 15 минут

Ни для кого не секрет, что лучше всего мясо хранится в морозильной камере. Но что делать, если вы предварительно его не разморозили, а готовить вам нужно сейчас.

Как быстро разморозить мясо из морозилки, рассказали в издании Sante Plus.

Как разморозить мясо за 5 минут?

Для того, чтобы разморозить мясо за пять минут вам понадобится герметичный пакет и две кастрюли.

Достав мясо из морозильной камеры, положите его в закрывающийся пластиковый пакет для заморозки (не используйте фольгу, она не подойдет).

Затем поставьте пустую кастрюлю лицевой стороной вниз на кухонную раковину.

Затем поместите пакет с мясом на основание, а сверху поставьте вторую кастрюлю, наполненную горячей водой.

Давление и тепло второй посудины разморозят ваше мясо за пять минут.

Как разморозить мясо за 10 минут?

Конечно, разморозить мясо в микроволновке можно менее чем за 10 минут. Для этого выложите мясо на тарелку.

Включите режим "разморозка" микроволновой печи на 10 минут. Регулярно проверяйте, разморожено ли мясо. Скорость разморозки зависит от размера мяса. Этот метод эффективен, особенно для небольших кусков мяса, но не всегда рекомендуется, так как потеря сока может повлиять на качество продукта.

Как разморозить мясо за 15 минут?

Знаете ли вы, что маринование мяса в течение 15 минут в уксусе может ускорить процесс разморозки?

Да, это удивительно, но это возможно, благодаря кислоте, которая повышает температуру мяса.

Налейте в емкость теплую воду и добавьте уксус (яблочный или винный). Трех столовых ложек вполне достаточно.

Положите замороженный кусок мяса и дайте ему пропитаться 15 минут, перевернув его 2–3 раза, чтобы убедиться, что он полностью пропитан смесью воды и уксуса.

Затем дайте мясу постоять в емкости с горячей водой несколько минут.