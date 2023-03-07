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Ці сорти моркви - найсолодші. Запам'ятайте три назви

Які сорти моркви вважаються солодкими (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Солодкість моркви залежить не тільки від грунту, поливу чи добрив, але й від сорту, який ви обираєте для посадки.

Які сорти моркви вважаються найсолодшими, пише Telegram-канал Дача. Сад і город.

Запам'ятайте ці три назви

Саме ці copтa моркви краще всього підійдуть для супів, і звичайно соків. Вони мають відмінні смакові якості і характеристики.

  • Дитяча солодка

Сорт з середньою врожайністю і підвищеним вмістом цукрів. Плоди до 20 см, класичного помаранчевого кольору. Cердцевина м'яка і дивовижно ніжна, copт досить м'який і підійде для вживання в свіжому вигляді.

  • Маестро F1

Ранній гібрид для більшості кліматичних зон. Плоди традиційної циліндричної форми. Сорт майже не занедужує і підходить для будь-якого варіанта застосування.

  • Імператор

Пізній copт з чудовою лежкістю і багатим смаком. М'якуш ніжний і щільний, досить солодкий і ароматний. При нормальному зберіганні може лежати до 9 місяців. При зайвої вологості не тріскається і не гниє.

Як правильно садити моркву

Сіяти моркву бажано поруч з цибулею, аби відлякувати шкідників. Сіють моркву з міжряддям 25-30 см, глибина загортання до 3 см.

В лунку треба налити води, посіяти намочене насіння, загорнути ґрунтом і злегка його ущільнити.

Для ранніх та дружніх сходів насіння замочують у воді кімнатної температури на дві доби. Коли насіння почне прокльовуватися, його можна висіювати.

Тоді насіння підсушують до сипучого стану і зразу висівають у зволожений ґрунт або ненадовго кладуть насіння у холодильник, якщо немає можливості одразу висіяти.

Загущені посіви обов’язково проривають у фазу двох-трьох справжніх паростків. Рекомендують відстань 4-5 см. Жаліти рослини при прориванні не слід.

Якщо немає рясних дощів, то моркву слід поливати.

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