Ці сорти капусти не підходять для квашення і маринування: буде смердіти і розлазитись

Які сорти капусти не можна квасити

Попри те, що найбільш популярною капустою для заквашування є білокачанна, навіть червонокачанну та цвітну капусту можна заготовити на зиму.

Але капусту певних сортів не слід обирати - овоч просто "розповзеться" з неприємним запахом, адже в ньому буде замало цукрів та клітковини, необхідних для ферментації.

"Топаз"

Така червонокачанна капуста відзначається щільністю текстури, а при дозріванні може важити 2,5 кг. Висаджують "Топаз" в березні або квітні.

Через те що термін дозрівання цього сорту становить 96 днів, в овочі недостатньо елементів, необхідних до сквашування.

"Червнева"

Хоча гібриди сортів можна використовувати для заквашування, слід використовувати пізні або зимові сорти. Капуста "Червнева" належить до ранніх - тривалість дозрівання становить 100-110 днів.

Через свої смакові властивості найкраще використовувати гібрид в салатах та свіжих стравах, але ніяк не для заквашування.

"Дітмаршер Фрюєр"

Хоча термін дозрівання цього популярного сорту капусти становить 112 днів від посадки, "Дітмаршер Фрюєр" також належать до ранньостиглих сортів.

Попри те, що така капуста відзначається стійкістю до захворювань, цей різновид категорично не радять використовувати для заквашування. Краще використати овоч в салатах.

"Літня Альфа"

Цей сорт популярний в Україні для вирощування розсадним методом в теплицях або під укриттями. Теплолюбну капусту висаджують відкрити ґрунт наприкінці травня, а дозріває вона за 90 днів.

Через нетривалі терміни дозрівання, а також щільність суцвіть, не варто використовувати сорт "Літня Альфа" для заквашування.

"Димерська"

Капуста "Димерська" належить до ранніх сортів з досить коротким терміном дозрівання - всього 70-75 днів. Цей сорт відрізняється стійкістю до бактерій та хвороб, а також підвищеним вмістом вітаміну C, що впливає на смак.

Та вживати таку капусту найкраще в свіжому вигляді - інакше її смак не лише втратиться під час квашення, а й зіпсується.